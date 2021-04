Penosa imagen de las casas más antiguas de la zona monumental

Hace unos días en las páginas de este periódico se plasmaba cómo era la vida en la Compostela medieval, en una ciudad en la que la desaparecida muralla marcaba los límites y en la que los más apoderados vivían en las construcciones más cercanas a la Catedral. De la misma forma que ocurre en la actualidad, la religión y todo lo relacionado con la tumba del Apóstol hicieron que Compostela se convirtiese en la ciudad que es. De la ciudad de la época se conservan muchos aspectos, especialmente en lo relacionado con la toponimia de las calles, la cual refleja parte de las actividades que se realizaban en ese tiempo. Pero también hay construcciones que, mínimamente alteradas, conservan el aspecto que tuvieron cuando fueron levantadas. Ese es el caso de las casas de Salomé, en la Rúa Nova, consideradas las más antiguas de Compostela y las cuales son propiedad del Arzobispado compostelano.

Pese a que su mal estado de conservación ya ha sido analizado en diferentes ocasiones, los desperfectos han continuado en el tiempo pese a las soluciones provisionales instaladas. Hace un par de años, en febrero de 2019, hubo que precintar el soportal de una de las casas después de que se produjesen una serie de desprendimientos de la fachada del edificio. Concretamente, se desconcharon varios tablones del techo de la estructura, los cuales acabaron en el suelo de la transitada calle. Tras esa solución de urgencia, y ante el riesgo de más desprendimientos, se acabaron instalando paneles de refuerzo al lado de cada columna, recubiertos posteriormente con el material blanco que se puede apreciar hoy en día. En la actualidad, estos no solo están llenos de pintadas sino que la parte de la fachada del primer piso presenta numerosas descorchados. A esto hay que sumar el mal estado del material de las viviendas, como se puede observar en el techo.

La vía para solucionar los problemas pasa por la presentación de un proyecto por parte del Arzobispado, a examinar por los técnicos de Patrimonio del Concello que, según la concelleira de Urbanismo y Ciudad Histórica, Mercedes Rosón, tenían orden de pasarse ayer mismo a comprobar in situ el estado de las preciadas casas, conocidas también como casas parroquiales, y las cuales están situadas al lado de la iglesia de Santa María de Salomé. Según ha confirmado el Arzobispado, de momento no hay grandes novedades y apuntan a la complejidad del proyecto. En ese sentido, indican que están trabajando para poder llevarlo a cabo, y que siguen en contacto con el Concello. Las obras irían dedicadas en primer lugar a dar respuesta a las necesidades de la parroquia y, eventualmente, a otros fines. Rosón incide en la importancia histórica de esta zona de la ciudad, que es a su vez una de las más transitadas de Compostela. “Son casas moi importantes e moi valiosas. A parte de atrás da zona foi rehabilitada, e estamos moi encima para que se faga o mesmo con estas casas, nas que houbo solucións provisionais. Actualmente, non hai risco de desprendemento pero están moi deterioradas”, concluye la concelleira del ramo. Todo en una ubicación en la que en junio de 2016 se realizó un hallazgo de gran trascendencia: un claustro gótico.

La relevancia del espacio es notoria. Tal y como se puede consultar en el apartado que les dedica Patrimonio Galego bajo el nombre de As casas medievais da Rúa Nova, los inmuebles de los números 29 y 31 “pasan por ser unhas das vivendas máis antigas que se manteñen en pe dende a época medieval, (algunha información parece datalas do século XII ou XIII ). Teñen un só andar sobre sinxelos soportais feitos a base de columnas de pedra e cepas de sillería nas esquinas, que sosteñen trabes de madeira para aguantar a construción superior. Amosan ventás enrasadas cara a rúa no primeiro piso e o teito é de tella do país”. Esta descripción va en consonancia con las construcciones típicas de la época que, como describe el historiador Xosé Manuel Sánchez, eran casas sin demasiada decoración que tenían un bajo y un piso. “Na época era habitual que tivesen unha pequena parcela de cultivo. Por dentro non estaban demasiado elaborados: cociña, lagar e certo mobiliario como cama e arcón”, explica.

Su mala conservación ha sido objeto de críticas por parte de los vecinos que no quieren que esta joya histórica se pierda. Entre ellos, el presidente de la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego, Carlos Henrique Fernández, quien advierte de la “necesidad de actuar en consecuencia con la relevancia e historia de estas casas y por dignidad del centro histórico”.