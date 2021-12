Pepa Lockhart, de Down Compostela, da voz a un filme candidato a los Goya

Josephine Lockhart Caamaño, conocida como Pepa, es la voz de Valentina, protagonista de la película de animación de igual título que se ha convertido en candidata a los Premios Goya. Todo comenzó hace dos años, cuando desde la productora se pusieron en contacto con Down Compostela para organizar un cásting. Varias jóvenes con Síndrome de Down participaron en la selección, que se realizó en las instalaciones de la Fundación. Finalmente, la elegida fue Pepa Lockhart, a la que desde la asociación definen como “extrovertida, espontánea, divertida, y con ganas de aprender y descubrir cosas nuevas”, y que pone la voz en castellano a Valentina. La voz en gallego de la protagonista de esta película corresponde a otra joven con Síndrome de Down, Lucía Seren, una adolescente de la Asociación Down Lugo.

El pasado mes de agosto, Pepa se desplazó hasta O Milladoiro para hacer el doblaje de la película, y en octubre tuvo una intensa sesión en casa de Nani García, en Cambre, para ultimar los detalles. La nominación de Valentina como mejor película de animación a los premios Goya hace sonreír a Pepa, que quiere vivir la experiencia con intensidad y está ultimando los preparativos para viajar este sábado a ver la primera proyección de la película y sentirse protagonista por un día. Junto a su amiga Elena pisarán por primera vez la alfombra roja.

En la película, dirigida por Chelo Loureiro, Valentina sueña con ser trapecista y cree que no lo conseguirá por tener Síndrome de Down. Pero su abuela le insiste en que si las orugas consiguen convertirse en mariposas nada es imposible y que ella misma, a su edad, aún sigue soñando con ser directora de orquesta.

“Mientras a otros niños les dan alas, a estos se las cortan, y los niños con síndrome de Down tienen las mismas ilusiones que cualquier otro”, asegura la directora, productora y guionista ferrolana, en una entrevista concedida a Europa Press. “No pretendía contar la historia de uno de estos niños”, sino que su pretensión era “normalizar la mirada hacia estos niños y cualquier adulto. Yo lo que quería era contar la historia de una niña con una discapacidad, pero normalizada; que la historia no fuera sobre la discapacidad, sino sobre la historia de esa niña, en este caso Valentina, que tiene las mismas ilusiones que cualquier otro niño”, explica.

En esta línea de crear una película que ayudase a “normalizar” la mirada, Loureiro contactó con diferentes asociaciones a nivel autonómico y nacional para crear al personaje, al que finalmente dará voz Pepa, desde Down Compostela. La directora confirmó que “tenía claro que no quería poner a una actriz de doblaje imitándola. No solo porque es muy difícil imitar sus voces, ya que son muy características, sino que si estamos hablando de integración no tenía sentido crear una farsa”, ha relatado.

Además de estar producida en Galicia, la versión original es en gallego, y a lo largo del viaje de la protagonista aparecen diferentes lugares de la geografía gallega como puede ser Santiago, con la Plaza de Platerías y el parque de Bonaval, y Ourense. “A mí me interesa mucho que Galicia esté presente, que la historia esté en un sitio del que parte, a mí mi país me encanta venderlo y que sea reconocible”, ha señalado la productora, antes de explicar que por ello buscó “localizaciones que sean reconocibles para cualquiera, ya esté en otro país como en la propia Galicia”.

También es consciente de que la película es para un público mucho más reducido que “evidentemente no se ve correspondido con el público de masas en las salas”, pero que es “algo muy importante” para ella y que de verdad le hace sentir bien al tratarse de su primera película pensada para un público preeschool, porque “el contenido que veo enfocado a este mundo no me acaba de encantar”. Dice que ve que “muchas veces” se crean y ponen contenidos a los niños “demasiado mercantilistas y con poca carga de profundidad, cuando a estas edades se consolidan de verdad los valores, en la infancia más tierna. Muchos psicólogos infantiles dicen que hasta los seis años es cuando se asientan los valores y que a partir de ahí las estructuras de personalidad están muy asentadas”.

Por otro lado, Pilar Caamaño, madre de Pepa Lockhart, compara la vida real con la película: “Es como el guión de muchas personas con discapacidad, nadie debe ponerles límites. Con ayuda pueden conseguir metas que ni nos imaginamos”, aseguró. “El apoyo que recibe en Down Compostela, las clases de logopedia, sus ganas de hacer cosas nuevas, y, por supuesto, su esfuerzo y trabajo diario, han permitido a Pepa ser la voz de Valentina”, añade. También agradece tanto a la asociación como a Chelo Loureiro la oportunidad que le han brindado a su hija.