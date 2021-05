Pérdida de reservas por el mal estado del acceso a la Casa Grande do Bachao

Tras el cierre obligado por la pandemia y después de meses en blanco en la libreta de reservas, a Javier Goyanes la llegada del verano le suponía un espaldarazo para su negocio. Su joya de turismo rural, la Casa Grande do Bachao, en la parroquia compostelana de Santa Cristina de Fecha, está situada entre los hospedajes mejor valorados de la capital gallega. Sin embargo, en las últimas semanas se está reviviendo un viejo problema que echa para atrás a los clientes: el mal estado de la pista de acceso. Un tramo de no más de tres kilómetros que se ha convertido en toda una pesadilla para los trabajadores de la Casa, quienes acuden a diario al lugar y deben pasar hasta cuatro veces por la carretera en cuestión, y para los clientes. Con un perfil predominante de turismo extranjero que suele repetir, a Goyanes no paran de llegarle correos electrónicos de viejos conocidos que preguntan si la pista ya está arreglada. Ante la respuesta negativa, son mayoría los que prefieren no arriesgar a que sus coches sufran algún percance en la cadena de profundos baches que deben sortear.

“Lo estamos pensando porque acabamos de estrenar coche y da pena meterlo durante una semana ida y vuelta por ese camino. Vamos a irnos a Asturias... Una pena no poder disfrutar de vuestra fantástica casa. A ver si el año que viene el ayuntamiento ya tiene en orden la carretera y podemos vernos”. Este es uno de los últimos mensajes recibidos en la dirección de reservas de la Casa Grande do Bachao recientemente para el lamento del propietario. Igual que este cliente, el resto pasa varias veces a través de la pista, ya que es habitual que se desplacen a comer a la capital gallega o que realicen excursiones a otras zonas de Galicia desde Fecha. “Estos clientes son de los que no se gastan menos de 200 euros por comida, y se van con el coche lleno de compras realizadas en Santiago. Solo con lo que dejan estos en la ciudad en una semana ya se amortiza el rebacheo”, explica el dueño del hospedaje.

“Entre las reservas que pierdo por la pista, y que los moteros han convertido el monte en una pista de motocross y van a 80 km/hora.... Estoy de un contento...”, añade Javier Goyanes, que pide más vigilancia policial y más acción por parte de la administración. Paradójicamente, al tratarse este de un enclave turístico, es la pista más transitada de toda la aldea. Sin embargo, se procedió a arreglar otras vías, de paso frecuente de tractores, y no se actuó en el acceso a Bachao. El tramo más complicado es de 1 kilómetro y medio, pues el principio de la pista sí había sido objeto de arreglo. Asimismo, la última parte, más cercana a la casa, es propiedad de los dueños por lo que está en mejor estado. Pese a que el Concello prometió acometer obras de mejora antes de que terminase 2020, la situación no ha cambiado.

PLAN DE REBACHEO. Esta semana comenzaron los trabajos de acondicionamiento de algunas de las pistas de la almendra rural compostelana, si bien no incluyen a la citada. Según anunció Raxoi, el tramo elegido “trátase dun viario estruturante entre as parroquias compostelás de Grixoa e Verdía e tamén de conexión entre os concellos de Santiago de Compostela e Trazo. Comprende dende as proximidades do lugar de Marzo de Abaixo ata a ponte do río Tambre e ten por obxecto o acondicionamento e mellora do firme da estrada”.