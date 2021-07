Peregrinación e literatura, unha viaxe polo Camiño

Dende onte, o Centro Social Aurelio Aguirre de Conxo acolle nas súas instalacións a colección Peregrinos Ilustres e Literatura do Camiño. Segundo o seu coordinador, Alfonso Freire, esta pretende resumir, con moita dignidade, 10 séculos de peregrinación, especialdende o achado da sepultura do Apóstolo Santiago.

Foron reis, raíñas, príncipes e nobres, comezando por Afonso II, os que seguiron o Camiño. Entre eles, Afonso III, Ximena Garcés, Ramiro II, Isabel de Aragón —viúva do rei don Dinís de Portugal— ou Francisco de Asís, quen fundou na cidade o primeiro convento da Orde Franciscana. Tamén os Reis Católicos realizaron a viaxe en 1486, concebindo a idea de crear un hostal de peregrinos de gran magnitude, o afamado Hostal dos Reis Católicos, situado na Praza do Obradoiro. Carlos I, Felipe II, Jakub Sobiesky e Frei Martín Sarmiento son outras das personaxes célebres que fixeron este periplo.

“Tódalas peregrinacións consolidaron o Camiño de Santiago como un lugar de encontro entre as culturas dos pobos de Europa, como un camiño de amabilidade”, explica Freire. Pero entre o séquito de tantos reis e raíñas viñan tamén, por suposto, trobadores e xograres. Os seus cantares de xesta, de temática bélica e afán aventureiro, trasladarían o imaxinario do Camiño a un público nacional e internacional.

Así, Peregrinos Ilustres e Literatura do Camiño busca tamén achegarnos á frutífera produción literaria que xira ao redor da peregrinación a Compostela: Rodrigo Díaz de Vivar no seu Cantar del Mío Cid, Gonzalo de Berceu, o Arcipreste de Hita, Fernán González, Quevedo ou mesmo Miguel de Cervantes escribiron acerca desta ruta. Ao Camiño debemos os inicios literarios de Paulo Coelho, que en 1987 publicaba O Diário de um Mago (El peregrino de Compostela), narrando a súa experiencia como peregrino, que o achegou ao entendemento da sabedoría que reside nas persoas comúns. Pero tamén os irmáns Machado, Gerardo Diego ou Federico García Lorca, que pasaba de noite por Santiago y su camino de luz en el cielo, na súa Balada Ingenua.

En Galicia, Álvaro Cunqueiro relataba en forma de crónica a súa viaxe dende Pedrafita e Santiago de Compostela, no ano 1962, acompañado polo fotógrafo Magar. Mesturando con mestría reportaxe e historia, acolle no seu relato a personaxes míticos e históricos, pero tamén ás xentes das tabernas, ermitas e feiras que atopa no camiño. Segue o fío dunha ruta para construír, en suma, un retrato evocador da Galicia dos anos sesenta, das súas xentes e dos seus lares.

Dende o ano 1993 as rutas xacobeas son recoñecidas como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Esta exposición, de acceso gratuíto, pretende recoller diversos fitos que fixeron da senda un camiño de hospitalidade. A súa inauguración contou coa Comisaria deste Xacobeo, Cecilia Pereira, co concelleiro delegado do Ano Santo, Sindo Guinarte, e co concelleiro de Obras e CSC, Javier Fernández.