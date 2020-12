Pésimo estado de un vial que hasta los camiones tienen miedo a recorrer

Santiago. El grupo municipal del BNG anunció ayer su intención de trasladar al próximo pleno municipal una iniciativa para se proceda “ao arranxo urxente mediante o asfaltado” de la pista que discurre por el lugar de Pousada, en la parroquia de Cesar.

En este vial, según explicaron, “hai unha pista que dá acceso a unha explotación gandeira que se encontra en pésimas condicións de asfaltado”. Tanto es así, señalan, que la empresa que se dedica a la recogida de la leche de esta explotación ganadera advirtió de que sus camiones cisterna dejarán de realizar este trabajo si continúan sin contar con una superficie asfaltada en condiciones de ser transitable sin representar un riesgo para los vehículos y para los conductores.

De hecho, señala la organización nacionalista, el gobierno local ya se había comprometido, hace ahora casi un año, con el propietario de la explotación láctea a tratar de solucionar este problema de seguridad vial mediante el asfaltado de dicha pista.

Sin embargo, denuncian, no se adoptó hasta el momento ninguna medida, y la situación empeora a medida que pasa el tiempo, “segundo as queixas recibidas no grupo municipal do BNG”.

Por estas razones, explicaron, el grupo nacionalista reclamará en el pleno de este mes que se “arranxe esta pista de uso frecuente para a veciñanza que vive nesta parroquia”, concluyen.

Planificación. El BNG ya planteó en los últimos días la necesidad de elaborar una planificación de trabajos pendientes en el rural con vistas a incluirlos en el Plan de Obras e Servizos (POS) de la Diputación provincial del próximo año, que contará con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

Esta relación, señalan, se debería llevar a cabo con la participación de las diferentes asociaciones vecinales de la zona rural, agrupadas en la federación Ferusa, pero denunciaron que el Consello de Relacións Vecinais lleva sin reunirse desde el pasado mes de enero. De esta forma, reclamaron una convocatoria del mismo antes de que se apruebe la programación.

Para la tarde de hoy lunes el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, tiene convocada una reunión con los miembros de Ferusa, que se desarrollará en Raxoi. ecg