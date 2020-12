Picheleiros polo mundo: “Cando empezas a traballar en Google todo che impresiona moito”

A vida de Jacobo mudou plenamente cando reflexionou sobre as oportunidades laborais que a súa carreira tiña en España en comparación coas que podería ter no estranxeiro. Así que comezou a buscar. E emprendeu unha viaxe que o levou ata traballar para o corazón do Internet actual: Google.

Do barrio de San Pedro ao skyline de Manhattan. De que forma comezou este gran cambio?

Eu estudei Informática na Universidade da Coruña. Rematei os estudos no ano 2003 e comecei a traballar dando servizos a empresas. Entre o meu cometido estaban tarefas como instalar bases de datos. Traballei neste eido uns catro anos pero eu quería facer outra cousa. E aí comezou todo.

Que aspiracións tiñas?

Quería traballar facendo produto en lugar de ofrecendo servizos, e diso en España non había nada. Pensei “eu instalo bases de datos de Oracle pero non me levo os cartos”, por dicilo así. Comecei a buscar outro traballo tanto en España coma fóra: botei currículos en Televés, Samsung, Google...

E con esta última deches na clave. Como foi a contratación?

Longa. Foron un par de meses de entrevista para traballar en Google, en Dublín. Eu recordo que me chamaban mentres estaba no traballo e, claro, tiña que ir falar ás escaleiras do edificio para que ninguén me escoitase. No 2007 fun para Dublín. Comecei traballando en temas internos, non en produción. Pero polo menos era algo que me servía para coller algo de experiencia.

Cando tivo lugar o gran cambio?

En 2010, cando marchei para California a traballar na central de Google. Coincidiu cos malos tempos da crise económica polo que cerraron o meu departamento en Dublín. Entón abríronse dous camiños: ou deixalo ou mudarme. Obviamente, a segunda opción supuña toda unha oportunidade e tramitáronme o visado. Estiven oito anos traballando en California. En 2018 marchei para Nueva York, tamén para as oficinas de Google.

Que supuxo ese paso?

Ofreceume a oportunidade de traballar en produtos como Google +. Era reconfortante porque podía chegar e dicir “ves isto, eu traballei nel”. É unha cousa que me chamou a atención a diferencia con España, non sei se pola cultura dos países ou pola empresa en si. Por exemplo, en España o plan para un enxeñeiro é programar e despois facerte director e parar de programar. En Google non é así. Podes seguir traballando na escala técnica. É interesante porque cando empezas fanche a presentación de como é isto: temos tantas consultas diarias, tantas máquinas que dis “ai mi madriña isto non o vou atopar na miña vida”.

Que é o máis impresionante?

Realmente, cando empezas a traballar en Google todo che impresiona moito. Pero sobre todo é a cuestión da maquinaria. Hai trece anos, máis alá das axencias secretas, non había ninguén con tantas máquinas como Google daquela. Agora si que as teñen Amazon ou Microsoft.

E a nivel cultural?

A un parécelle que todo o coñecemos polas películas americanas coas que crecemos. Incluso entre California e Nueva York a vida é diferente. En California son moi optimistas, votan para adiante e todos axudan: non sei como facer isto pero fágoo. En Nueva York a vida é distinta, estamos máis apelotonados, e todo é máis fácil. É como vivir en Santiago: tes restaurantes e panaderías debaixo da casa. En California, as distancia son enormes. Tes que planificar ben as saídas porque igual un amigo vive a 30 km. Hai que conducir para ir a todas partes. Teño algúns amigos que fixen no traballo. En California a xente anda moito nos parques, aquí van máis a restaurantes.

E tamén tes outro choque cultural na casa.

A miña muller é americana pero nacida en China. Os pais dela viven en Connecticut. A súa cultura é moi parecida á galega nalgún aspecto: do porco aproveitan todo ou repiten o verbo para responder.