Picheleiros por el mundo: “Las condiciones para investigación son muy diferentes”

Retrocedamos en el tiempo. ¿Por qué tienes un vínculo tan especial con Compostela?

Soy originaria de Antas de Ulla, en Lugo, y estuve viviendo allí, en casa de mis padres, hasta que cumplí los 18. En ese momento, me mudé a Santiago para poder estudiar la carrera. Elegí Óptica y Optometría y el doctorado también lo realicé en la Universidade de Santiago. Además, mi marido, el también investigador Xabier Cid, es de Santiago. Viví diez años allí, en Conxo. Pero soy un poco inquieta, porque también estuve en Madrid haciendo un máster. Me gusta hacer cosas, afrontar retos.

Y escogiste el reto de investigar.

Sí. Una vez conseguí doctorarme en Ciencias de la Visión en la USC, tenía que decidir si seguía en la rama de la investigación o si cambiaba. Me fui al campo clínico en el Hospital Quirón de A Coruña. Después empecé a buscar opciones pero siempre quise ir al Reino Unido porque es donde está más avanzada la Optometría. En general, en los países anglosajones tienen competencias diferentes y más completas: la disciplina está totalmente integrada en el sistema de salud y, dependiendo de la formación, se pueden expedir fármacos. Es bastante mejor. De hecho, al hacer la carrera en España somos ópticos optometristas, mientras que aquí es diferente.

¿Y cómo conseguiste dar el salto?

Pues como era una ilusión que tenía de siempre, pedí una beca Marie Curie para posdoctorado que era en un grupo de investigación de la Anglia Ruskin University, en Cambridge. Aquí hay dos universidades: en esta hay carreras más prácticas, como Medicina. No compiten entre ellas sino que son distintas.

¿Cómo fue el proceso de optar a una beca de ese nivel?

Pues yo cumplía los requisitos pero es un proceso muy competitivo. Había paneles multidisciplinares, no solo con optometristas, sino también con gente que hace investigación en cáncer. Personas en líneas muy fuertes de investigación. Mi proyecto consistía en evaluar los efectos que provocan en la superficie ocular las gotas que usan los pacientes para el glaucoma, una de las principales causas de que muchos pacientes dejen de utilizarlas. El objetivo era ver cómo podíamos intenta evaluar esto.

¿Te esperabas que te diesen la beca Marie Curie?

No. El porcentaje de éxito es del 10 por ciento.

¿Cómo recuerdas el día en el que te la concedieron?

Pues la solicité en septiembre de 2016 y la resolvieron en enero de 2017. Lo vio mi marido porque estábamos durmiendo y él se despertaba porque estaba pendiente. Y ya me despierta y me dice “Nery, tienes que ver esto”. Y vi que estaba mi proyecto ahí. De hecho me acuerdo de ir ese día a trabajar y que los compañeros me dijesen que me veían como si estuviese en una nube.

La beca era para dos años, pero sigues en Cambridge.

Después, casualmente, se abrió una plaza porque un profesor se jubiló. Así que concursé a esa plaza y la obtuve. Fue otra gran alegría. Conseguí lo que quería: ser profesora universitaria.

¿Es muy diferente la investigación con respecto a España?

En términos de inversión, es más cantidad. Las condiciones también son muy diferentes. Es un país de referencia a nivel investigador y eso no es por casualidad.

Y, en medio de todo esto, ha llegado el Brexit. ¿Cómo se ha vivido todo el proceso?

Tienes mucha incertidumbre porque no sabes cómo va a ser. Ahora es cuando empezaremos a ver cómo nos afecta. En el día a día no me cambia nada pero, por ejemplo, no sé cómo va a ser el tema de la cotización para jubilación. Y la sociedad está muy polarizada aunque yo no he vivido conflictos de cerca.

¿Qué tal llevas el confinamiento?

Tengo la suerte que la optometría se considera actividad esencial por lo que puedo venir algunos días a la Universidad. El mayor problema es no poder viajar. Yo antes solía ir una vez al mes, al estar mi marido allí.

¿Te planteas regresar?

Dependerá de las opciones. Sí que me gustaría y es algo que tengo en mente. Pero para los que estamos fuera es complicado por nuestras dinámicas. Me gusta mucho mi trabajo tanto en docencia como en investigación, y me gustaría volverme con un contrato laboral estable. Es una diferencia grande la estabilidad. Yo aquí entré con un contrato permanente cuando obtuve la plaza. En España empiezas con mucha inestabilidad laboral y salarios muy diferentes.

¿Qué echas más de menos?

Después de mi familia y amigos, el clima, sobre todo en verano, para ir a la playa; y la gastronomía.