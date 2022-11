Piden a Raxoi emendar os excesivos niveis de ruído das zonas saturadas

Santiago. O grupo popular municipal anunciou que, a través do concelleiro Pedro Rey, reclamaralle ao goberno local no pleno ordinario de hoxe que realice estudos sonométricos que actualicen as zonas saturadas (ZAS) de contaminación acústica e que se leven a cabo actuacións que logren a progresiva redución dos niveis sonoros anómalos, ademais de dotar á regulación das zonas saturadas do máis oportuno rango e encaixe normativo.

Rey Sanchiz explica que, transcorridos cinco anos desde a última revisión, cómpre actualizar a regulación das zonas saturadas nunha tripla dimensión: na súa extensión, no relativo a espazos da cidade, como a Pescadería Vella, onde se superan os niveis tolerables de ruído nocturno; no relativo á ambición das medidas a adoptar; e no rango normativo da regulación. Sinala o popular que o ruído “é un grave problema que non ten suscitado o compromiso desta Corporación na súa resolución, malia a preocupación e as propostas que se teñen formulado desde este grupo municipal” cando o ruído, sobre todo o nocturno, afecta á saúde das persoas que reiteradamente o padecen e reduce o valor das súas vivendas.

Lembran os populares que, para evitar a intensificación do problema ou atenualo, tense declarada a existencia de “zonas saturadas” cunha regulación particular na que se pode contemplar a limitación de actividades de locais e terrazas ou a priorización dos mecanismos de control, entre outras medidas. “Desgraciadamente, a mediados do ano 2017, coa escusa dunha actualización e harmonización normativa, produciuse unha regresión ambiental nos criterios de protección fronte ao ruído do Concello; posibilitouse o que ata entón non era posible: a ampliación de capacidade en zonas saturadas”, explica a agrupación azul nun comunicado, lamentando que previamente “o Concello implantara con retraso o instrumento da declaración e regulación específica das zonas saturadas cando xa favorecera a concentración de locais de ocio en determinadas rúas. Aínda así, a implantación das zonas saturadas impediu (coas excepcións comentadas anteriormente derivadas do cambio do ano 2017) que o problema se acrecentase e, mesmo, indirectamente contribuíu á rexeneración de determinadas rúas”.

CONXELACIÓN DAS PEAXES. Así mesmo o concelleiro popular Evaristo Ben levará ao mismo pleno unha moción solicitando que se inste ao Goberno de España a que adopte as medidas encamiñadas á conxelación das peaxes nas autoestradas estatais, a AP-9 e a AP- 53, similares ás que adoptou a Xunta nas autoestradas autonómicas. Ben explica que a conxelación das peaxes en 2023 evitaría que os cidadáns asuman unha suba por mor do IPC, que está disparado, e destaca que, para anticiparse a esta situación, o Goberno galego, ante un previsible e desproporcionado incremento das peaxes das autoestradas da súa competencia como consecuencia do IPC, adoptou a decisión de conxelar as peaxes das autoestradas autonómicas AG-55 e AG-57 e así o recolleu nos Orzamentos de 2023. ecg