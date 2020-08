Piden más rango para la Comisaría y que se cubran las plazas vacantes

Santiago tiene en el horizonte una cita clave: el Año Santo 2021. Se trata de un acontecimiento de gran relevancia no sólo para Compostela, sino también para el resto de Galicia. En todos los Xacobeos, la capital gallega recibe una gran cantidad de turistas y peregrinos, que necesitan sentirse seguros. A menos que el coronavirus lo impida, el año que viene Compostela volverá a ser una gran torre de Babel, que probablemente batirá récords de visitantes como lo solía hacer antes de la pandemia sanitaria.

Pensando precisamente en esa cita, fuentes del SUP piden para la Comisaría de Policía Nacional de Santiago más efectivos. En concreto, consideran que es necesario cubrir las 38 vacantes que existen en la actualidad, dentro de 278 plazas del catálogo de puestos de trabajo asignados a Compostela. La mayoría de estos puestos no se llegaron a cubrir tras sucesivas jubilaciones y ascensos de varios de los agentes.

Desde el SUP no son muy optimistas y no creen que se vayan a cubrir el 100 por 100 de esas vacantes. Para eso sería necesario sacar dos concursos al año, algo que actualmente no se está haciendo. Además, a Santiago también le perjudica el hecho de estar considerada como comisaría local. “Compostela tendría que tener, como mínimo, el rango de comisaría provincial, como ocurre en Ourense o Lugo, porque es la capital de Galicia y se merece un rango a ese nivel”. Pero para que llegue ese cambio, la decisión debe partir del Ministerio. De hecho, en los pasados Años Santos y también en los últimos veranos, debido al crecimiento del Camino, en verano se desplazaban a Compostela varias Unidades de Intervención Policial procedentes de A Coruña y Vigo.

Por otro lado, las mismas fuentes confirmaron que estos días se incorporaron a la plantilla compostelana 12 policías, “que sacaron plaza en el anterior concurso”, así como 18 agentes en prácticas, que no responden a lo demandado, que eran 25. “No sabemos por qué han recortado el número de compañeros en prácticas, pero ha sido algo que ha ocurrido de forma generalizada en Galicia”, explican desde el SUP. En unas semanas, todos los representantes de los sindicatos policiales mantendrán una reunión con el nuevo comisario de Santiago, Cástor Vázquez, al que le plantearán éstas y otras cuestiones.

De hecho, otro aspecto que preocupa a los policías es la carencia de chalecos antibalas para el grueso de la plantilla, puesto que en la actualidad solo el 50 por ciento de los agentes cuenta con este elemento de protección. “Los agentes de paisano no tienen chalecos, solo los uniformados. Se trata de un problema que es común en todo el territorio español”, indican.

OTRAS PETICIONES. Asimismo, desde el sindicato denuncian que, a la falta de efectivos de la Comisaría de Santiago, hay que sumarle la situación de la Comisaría de la Policía Autonómica, “puesto que hace siete años que no se convocan plazas y hay 116 vacantes, por jubilaciones sobre todo”. Son los agentes que, por ejemplo, realizan labores de vigilancia en el Camino.

Sobre la situación actual que vive Compostela, el SUP precisa que la crisis provocada por el covid-19 está dejando un claro descenso de los delitos en el primer semestre del año en la capital gallega, debido, en parte, a la menor llegada de turistas.