Piden medidas para loitar contra as pintadas na cidade

Santiago. O portavoz do Grupo Municipal Popular, Alejandro Sánchez-Brunete, presentará no vindeiro Pleno ordinario deste mes de abril unha proposición para que o Goberno local adopte as medidas necesarias co fin de loitar contra o impacto ambiental e estético das pintadas en espazos públicos e en inmobles privados dada a súa ampla presenza na cidade.

Entre as medidas propostas polos Populares, estaría a contratación de peritos calígrafos para identificar a súa autoría; o estudo dos procedementos máis adecuados para a esixencia de responsabilidades (dado que a vía administrativa pode ser máis eficaz que a penal) e a valoración, se procede, no procedemento de licitación do novo servizo de limpeza urbana dos labores de eliminación das pintadas en espazos privados que se oferten, con prezos accesibles ou que inclúan un número de metros cadrados ao seu cargo, ademais da habilitación de espazos autorizados e regulados para desenvolver actividades de arte urbana relacionadas coa pintura.

Sánchez-Brunete remarca que, desde hai varias décadas, as rúas e edificios das cidades veñen actuando de soporte para unha actividade incívica consistente en pintar, con diferentes motivos e fóra de calquera regulamentación e estética aceptable, paredes, fachadas, mobiliario urbano, tanto en propiedades públicas como privadas.

Esta tendencia vandálica foise acrecentando co paso do tempo e para tratar de atallar os seus efectos negativos sobre a calidade ambiental e a estética das cidades, as administracións locais ditaron normas específicas que, con carácter xeral, non conseguiron acabar nin sequera minorar esta perniciosa práctica. Así, o portavoz Popular lémbralle aos responsables do Goberno local que o Concello de Santiago non é alleo nin á existencia de pintadas nin ás dificultades para atallar a súa proliferación, “abonda con percorrer case calquera rúa para decatarse desta realidade, trátase dunha realidade que afecta dunha maneira moi especial a unha cidade da importancia histórica e monumental como a nosa que conta desde 1985 coa declaración de Patrimonio Cultural da Humanidade, circunstancia que non impediu que as pintadas se foran estendendo pola zona nova do Ensanche e chegasen mesmo ao corazón na zona histórica, poñendo en perigo elementos e esculturas da propia Catedral”. A pesar da normativa local, autonómica e estatal, das iniciativas complementarias para regular e canalizar esta actividade -como a campaña promovida recentemente por comerciantes do Ensanche nas entradas de garaxes- ou dos labores que se levan a cabo desde os servizos de limpeza -que ás máis das veces conseguen tapar as mensaxes pero non recuperar a imaxe das fachadas-, todo o conxunto de medidas adoptadas apenas conseguen que a situación mellore.

Para o popular, son varios os factores que dificultan os avances na resolución desta proliferación de pintadas, ademais da obvia ausencia de conciencia cívica dos responsables. s. cuiña