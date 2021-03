Piden que el Imelga no se edifique en un ‘pulmón’ de Fontiñas

El pasado mes de febrero, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, junto al vicepresidente de la Xunta, Alfondo Rueda, anunciaba la futura construcción del nuevo edificio del Instituto de Medicina Legal (Imelga), en el parque Begoña Caamaño.

Se trata de una parcela cedida por el Concello, de 2.500 metros cuadrados, y el edificio, de bajo y tres plantas, cuenta con una inversión de tres millones de euros para su construcción. La previsión es que esté operativo en 2022.

Sin embargo, una plataforma en defensa del parque Begoña Caamaño ha convocado a vecinos de Fontiñas a una reunión que se celebrará hoy, martes, a las 18.00 horas, en la plaza de Uruguai, “para que se busque otra ubicación para el edificio del Imelga”.

Varios carteles en el barrio indican que tras conocer por la prensa que el Concello acaba de ceder a la Xunta una parcela del parque Begoña Caamaño para acoger la nueva sede del Imelga, “consideramos que robará uno de los pocos espacios verdes consolidados del barrio”.

En el escrito critican que “creará problemas de tránsito al tener un único acceso por la rúa Pamplona, que es estrecha y mal iluminada”. Otra de la cuestiones que denuncian los vecinos de Fontiñas que protestan por la nueva ubicación del Imelga es que, “además de ensombrecer innecesariamente el resto del parque, provocará ruidos y un ajetreo notable las 24 horas del día, y acabará con la tranquilidad de la zona”. Ante esto, demandan a Raxoi que busque otra parcela “donde no se dañe uno de los pulmones y mejores espacios de ocio del barrio”.

El BNG se unió a esta protesta hace unos días, indicando que, “dacordo coa veciñanza das Fontiñas, a localización do edificio do Imelga nesa parcela escurece e achica o parque, de aí que pode construírse na parte que fai esquina entre a rúa Berlín e a rúa Lisboa, co obxectivo de que se poida manter como zona verde a actual destinada ao paseo, e compatibilizar os usos desta dotación coas necesidades de lecer da veciñanza”.