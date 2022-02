Piden que non permitan a instalación dun novo vertedoiro en Miramontes

Santiago. Os grupos municipais de PSdeG, Compostela Aberta e BNG presentaron unha moción conxunta no pleno celebrado onte en Raxoi “para instar á Xunta a que non permita a instalación dun novo vertedoiro en Miramontes a través da aprobación da modificación do Plan de Restauración”. Non obstante, desde o grupo socialista indicaron que non se puido aprobar en pleno porque o PP non aceptou a súa inclusión pola vía de urxencia. Aínda así, será remitida por carta á Xunta.

Os tres grupos municipais firmantes denunciaron que continúa o elevado tráfico de camións pesados pola zona. E solicitan “á Xunta a que non permita a instalación dun novo vertedoiro en Miramontes, a través da aprobación da modificación do Plan de Restauración e a que revise a autorización actual, valorando a súa clausura, motivada pola preocupación veciñal, polo malestar e conflictividade social, polos constantes incumprimentos da normativa, pola acumulación de sancións, polos constantes procesos xudiciais e pola imposiblidade de circulación dos camións”.

Igualmente, tamén solicitan ao Parlamento de Galicia “a modificar a lexislación autonómica vixente que permite unha liberalización total dos solos dos nosos municipios para a instalación de infraestruturas que afectan gravemente ao medio ambiente”.

Outra das mocións do Bloque Nacionalista Galego que foi aprobada onte é a destinada a impedir a deterioración do vello hospital das Galeras. En concreto, propuña reclamarlle á propiedade que proceda a reparar urxentemente todos os danos causados durante este período, instar ás partes implicadas para que actúen coa celeridade precisa para poñer fin ao proceso de deterioración do edificio do vello hospital das Galeras, realizar os estudos técnicos e xurídicos pertinentes para ter unha folla de ruta e pór enriba da mesa diferentes opcións, incluída a da negociación con outras administracións para instalar no edificio un Centro de Día, caso de que finalmente o proceso de compra-venda non remate satisfactoriamente. REDAC.