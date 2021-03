Piden que o Imelga se constrúa sen ocupar o arboredo das Fontiñas

Santiago. O BNG trasladará unha pregunta ao Pleno ante as queixas da veciñanza das Fontiñas pola construción do Instituto de Medicina Legal de Galiza (Imelga) nun espazo con arboredo que na actualidade está destinado a zona verde, cando hai outra zona sen uso na mesma parcela municipal. “Para o BNG, de acordo coa veciñanza das Fontiñas, a localización deste edificio nesa parcela escurece e achica o parque, de aí que pode construírse na parte que fai esquina entre a rúa Berlín e a rúa Lisboa co obxectivo de que se poida manter como zona verde a actual destinada ao paseo e compatibilizar os usos desta dotación coas necesidades de lecer da veciñanza”, sinalou Navia Rivas, concelleira do BNG. Os nacionalistas consideran que é preciso que este instituto forense teña a súa propia sede en Santiago de Compostela nas inmediacións dos Xulgados e, de feito, xa contaban cunha reserva de 300.000 euros nos Orzamentos da Xunta para este Ano Santo.

A parcela municipal onde se pretende construír ten 2.670 metros cadrados de edificabilidade e xa foi cedida polo Concello á Administración autonómica, coa previsión de que as obras comecen en 2022. Esta nova sede acollerá a dirección do Imelga. s.c.