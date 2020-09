Piden que se dedique unha rúa a Manuel Quintáns

recoñecemento. O BNG de Santiago propón que o Concello realice unha declaración institucional para trasladar á Comisión de Títulos, Honras e Condecoracións a petición de dedicarlle unha rúa e nomear fillo adoptivo da cidade Manuel Quintáns Suárez, así como a organización dalgún evento na súa memoria. Manuel Quintáns Suárez (Santa Comba,1931–Santiago de Compostela, 2020) foi profesor de secundaria, presidente do xurado do certame de novela Manuel Lueiro e como escritor, investigador e divulgador ten publicados numerosos ensaios e contributos ao coñecemento literario e cultural, cunha obra dedicada á recuperación da narración oral, cultura popular, refraneiro galego, patrimonio cultural, dramaturxia e contos tradicionais. A portavoz municipal Goretti Sanmartín, que foi compañeira de Manuel Quintáns cando era profesora no instituto Eduardo Pondal e coincidiron en numerosos actos culturais, transmitiulle as condolencias á familia en nome do BNG polo seu falecemento. Destacou que “foi sobre todo un mestre no saber facer e da elegancia e o seu alumnado recoñéceo como un gran mestre e unha boa persoa”. Xa trasladou esta proposta a portavoces municipais, agarda que concite unanimidade, ademais de lembrar a necesidade de que se reúna esta comisión que no seu regulamento determina unha periodicidade de tres meses e tan só se convocou unha vez para a constitución desde que entrou este Goberno municipal. Agarda que nesa primeira reunión se dea para diante ás propostas do BNG entre as que estaban 12 nomes de mulleres para contribuír á feminización do rueiro. ecg