Piden que se vuelvan a proyectar varias de las películas de Cineuropa

··· El BNG presentará esta iniciativa en el Pleno para que se estudie si en los meses de diciembre y enero puede establecerse esa fórmula, de colaboración o de proyección directa, con el objetivo de garantizar el número de sesiones suficientes para atender la demanda con el aforo que permitan los protocolos sanitarios.

··· En la jornada de hoy se podrá ver en el Teatro Principal, a las 16.30 horas, ‘El diablo entre las piernas’ y a las 20.00 horas ‘Beginning’; en el Salón Teatro se proyectarán ‘Tengo miedo torero’, a las 18.00 horas y ‘Nuevo orden’, a las 20.30 h. En la sala Numax se podrá ver ‘Palabras para un fin del mundo’, a las 16.30 horas; ‘The trouble with being born’, a las 18.45 horas y ‘The woman who ran’, a las 20.45 horas. Por último, en el Auditorio de Galicia se proyectará ‘Metello’, a las 16.00 horas y ‘Mahanagar’ / ‘A gran cidade’, a las 18.40 horas. Las entradas para las películas de Cineuropa cuestan cuatro euros y se pueden adquirir en la página web Compostelacultura.gal y también en las taquillas del teatro Principal.