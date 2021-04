Piden un plan de mejora urgente para la Alameda

La viceportavoz del grupo municipal popular, María Castelao, llevará al próximo pleno ordinario una proposición en la que le solicita al gobierno local que acelere “as actuacións que sexan necesarias para a posta en valor e mellora da Alameda, un dos espazos verdes máis significativos da nosa cidade”. Asimismo, los populares reclaman que se redacte y apruebe “un Plan Director específico para ordenar os seus usos e garantir unha correcta restauración e mantemento de cara ao futuro deste recinto”.

“Este espazo vén sufrindo unha situación de precariedade que se percibe no seu coidado e mantemento desde hai anos, todo isto sen meterse no relativo aos coidados dos xardíns e zonas verdes, onde o continuado labor desenvolvido, contribúe a soster, en liñas xerais, a imaxe de calidade ambiental que cabería esperar para o resto do recinto”, señala María Castelao, quien subraya las numerosas deficiencias que se observan en la zona, “empezando pola base, onde as frecuentes irregularidades nas zonas de paseo comprometen o nivel de accesibilidade necesario, algo que se evidencia especialmente no paseo central, na subida a Santa Susana e nos arredores da cafetería, todas elas zonas de gran tránsito”, inciden desde el PP.

Tal y como indicó María Castelao, mientras algunas actuaciones llevadas a cabo recientemente incidieron más en el aspecto ornamental y decorativo (reposición de surtidores en las fuentes, rehabilitación y colocación de novas esculturas...), “o grupo de goberno continúa sen resolver problemas funcionais e estruturais, con tarefas de mantemento pendentes moi evidentes: reposición de cerramentos; pintado de ferraxes dos bancos, varandas e farolas; afirmado de reixas de sumidoiros (especialmente no acceso á cafetería); limpeza de canles de drenaxe; adaptación das tomas eléctricas para actividades festivas; maleza no teito do palco da música; árbores caídas; tubaxes de rega á vista; aseos en mal estado (mentres agardan a reforma anunciada e a posta en marcha do aseo accesible situado no abandonado quiosco); ou a ausencia de separación da zona de cans ceibos coa terraza hostaleira”. Además, también se quejan de la “endémica sensación de abandono do recinto de Santa Susana no que seguen a campar as pintadas na porta principal da igrexa e os estragos no seu arredor, por citar algunhas das eivas apreciables”. Desde el grupo municipal popular subrayan que la Alameda “é historicamente o emblema da riqueza ambiental do Concello de Santiago, tanto pola súa antigüidade, que se remonta ao século XVI, como pola súa gran extensión, que se estima nunhas 8,5 hectáreas”.

“A súa situación central no entramado urbano fai que tradicionalmente sexa lugar axeitado para o paseo, o lecer e mesmo a práctica deportiva, así como lugar para a celebración de distintos actos lúdicos e culturais ao longo do ano”, indican. Igualmente, Castelao remarca que este recinto “está catalogado como Xardín Histórico, polo que, segundo a Lei do Patrimonio Histórico español, debe contar con figuras de protección específicas e, a maiores, súmase o Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica, ámbito no que se inclúe este parque, polo que resulta imprescindible a elaboración dun Plan Director que actúe como instrumento de control que determine as pautas a seguir para a súa restauración e mantemento futuro”. En este documento “deberá establecerse o programa de uso e condicións de adecuación do xardín, dentro da normativa urbanística”, sostiene Castelao.