Piden una solución a la línea de alta tensión del espacio natural del Souto

Santiago. La portavoz del grupo municipal Goretti Sanmartín anunció que el BNG trasladará al Pleno del Concello de Santiago y del Parlamento gallego iniciativas para la modificación del proyecto de trazado de la línea de alta tensión que afecta al espacio natural del Souto. “Trátase dunha zona de riqueza patrimonial, natural e paisaxística que se debe preservar e este proxecto, tal como está previsto, pode provocar danos irreversíbeis cando existen outras solucións alternativas que non agriden este espazo”, indicó.

El BNG se suma, de esta forma, a las reivindicaciones de la Plataforma por la recuperación del Sar y le demanda al alcalde Sánchez Bugallo que tramite ante la Xunta la declaración como Espazo Natural de Interese Local (ENIL), que fue aprobada en Pleno en julio y en noviembre de 2019, y que presente alegaciones para salvaguardar este espacio. “Esta é unha mostra das consecuencias do abstencionismo do PSOE nos plenos, pois foi unha iniciativa aprobada en dúas ocasións, que logo o alcalde non tramitou e agora con esta figura podería protexerse de xeito administrativo este espazo natural sen ter que presentar alegacións ante este proxecto de liña de alta tensión”, advirtió.

Así, destacó que urge intervenir para frenar la destrucción de este espacio que tiene carballos y castaños centenarios, flora y fauna singulares, además de elementos etnográficos y arqueológicos. “É unha paisaxe conformada durante centos de anos, de enorme valor, e a falta de acción e de sensibilidade dos gobernos de Santiago e da Xunta pode causar a súa destrución se permiten o paso desa liña de alta tensión por este emprazamento natural”, señaló.

Sanmartín proclamó que “o BNG defende que o trazado desta liña de alta tensión pode discorrer en paralelo á autovía e realizarse de forma soterrada, como fan cando atravesa o Camiño de Santiago, de xeito que cause o menor dano ambiental e impacto visual posíbeis”, concluía así la portavoz del BNG. d.seijas