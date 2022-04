Pilar Cancela abre el ciclo de ‘Conversas coa cidadanía’ del grupo socialista

Santiago. El Comité Ejecutivo de la Agrupación Socialista de Santiago organizará mensualmente las charlas Conversas coa cidadanía. Achégate á actualidade, una serie de coloquios abiertos al público en los que se abordarán distintas temáticas que “están na axenda informativa e que afectan directamente á veciñanza”, tal y como señalaron fuentes de la organización, que inaugurarán el ciclo el próximo día 30.

“O primeiro destes encontros, sobre a invasión de Ucraína por parte de Rusia e as consecuencias económicas e sociais do conflito bélico”, señalaron, fijando la fecha de la charla para el próximo sábado, 30 de abril, a las 12.00 horas, en la Casa do Pobo, sede del PSdG local, situada en la rúa Ramón Cabanillas, y que contará con la participación de la secretaria de Estado de Cooperación, Pilar Cancela; y el concejal de Relacións Institucionais, Sindo Guinarte.

Así se acordó en la reunión de la Comisión Executiva da Agrupación Socialista de Santiago, en la que también se constituyó oficialmente el Comité Local.

En agenda figura además una nueva charla sobre los fondos europeos Next Generation, programada para el 19 de mayo, en la que está previsto que participe el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y la del mes de junio, que correrá a cargo del alcalde Xosé Sánchez Bugallo para hablar de sus tres años de mandato. redacción