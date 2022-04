Pilar Cernuda viaja a los 70’s para retratar a las mujeres del ‘cambio’

Pilar Cernuda, periodista desde hace casi 40 años, se ha dedicado de una forma especial a la información y al análisis político en numerosos medios escritos, entre ellos EL CORREO GALLEGO, radio y televisión. Actualmente sigue ejerciendo dicha labor informativa diaria, pero sus escasos ratos libres los dedica a cultivar también su vena literaria. Es así cómo acabar de dar forma a su segunda novela, que lleva por título Amigas.

Se trata de una novela sobre “la historia de siete mujeres de mi generación, es decir, las que nacieron a finales de los años 40 o principios de los 50, que vivieron todo el cambio político y social que se produjo en España. En los últimos años del franquismo y toda la Transición”, expresa la autora. Cernuda ha querido “contar todos esos cambios, pero a través de la ficción, de la historia de mujeres muy distintas, que coinciden en la universidad, y donde cada una tiene su propia vida”.

La escritora pretende que, a través de este tipo de novelas, las generaciones de ahora “consigan entender el esfuerzo de sus madres, para que puedan valorarlas”. Señala, al respecto, que esta novela “es la excusa para contar el gran cambio social y político” que vivió España desde principios de los años 70 hasta que España se convirtió en un Estado democrático plenamente asentado.

Además, destaca que “nosotras fuimos las que pusimos las bases para que hubiera esa libertad de la que ahora se goza. Te pongo un ejemplo, que aparece en el libro y que la gente piensa que me lo he inventado, pero no es así: chica de 20 años que sale con un compañero de la facultad. A su padre no le gusta, él le dice que lo dejé, ella se niega y como el padre le hace la vida imposible, ella se va a vivir con él”. La consecuencia de dicha rebeldía en esos tiempos fue que “la metieron en la cárcel, porque su propio padre la había denunciado. Eso le pasó a una amiga mía”.

Cernuda recalca que “en aquella época las mujeres no tenían capacidad de toma de decisiones”. Y vuelve a ejemplificar, en este caso, con su propia persona. “Yo he tenido que viajar con permiso paterno. Antes de pedirte el billete, te pedían el permiso”.

Vivencias. Pilar quiere que de una forma amena, en este caso es leyendo una novela, se consiga tener una retrospectiva del pasado. Se sincera y dice que “todas las historias que hay en la novela las he vivido de cerca. Cuento cosas que a mucha gente les sorprende, pero yo he vivido muchas de ellas o gente que estaba muy cerca de mí; desde conflictos políticos hasta de relaciones personales cuando llegas a la universidad después de haber vivido en un colegio de monjas -aunque no ha sido mi caso- y ves que la convivencia es totalmente diferente debido a la presencia de chicos, con los que hasta entonces no habías tenías mucha relación a no ser que tuvieras hermanos”. En ese momento, recuerda, “había muy pocas mujeres en la universidad y había una vida muy activa en la política contra el franquismo... Todo eso te hace abrir los ojos a lo que estabas viviendo”.

Posteriormente, a lo largo de la novela, la autora narra cómo cambió todo a partir de la muerte de Franco, especialmente el comportamiento de los jóvenes, las relaciones sexuales, la moda... Sin olvidar, evidentemente, “todo el tema de la lucha de las mujeres para que nos considerasen capaces de llegar a cualquier sitio, cómo se fueron abriendo las profesiones para nosotras. El tema de la homosexualidad, del aborto, sale todo ahí”, apunta.

Trayectoria. Tras escribir más de veinte libros de actualidad política, entre ellos El presidente, Ciclón Fraga, 30 días de noviembre y Contra el talante, en 2018 publicó su primera novela,Volveré a buscarte. De ella habla con mucho cariño, ya que “está desarrollada en Galicia, con personajes gallegos. Porque yo soy gallega y quería escribir como siento mi tierra”. También en esta segunda novela rescata a una de sus protagonistas. Se trata de Maruxa, que vive en Vigo. “En mi primera novela era una niña y ahora la recupero para que se vaya a estudiar a Madrid”.

FIRMA DE EJEMPLARES. Hoy, la periodista firmará ejemplares de Amigas en El Corte Inglés de Compostela, a partir de las 19.00 horas, con motivo de la celebración del día del libro. Un retrato generacional tejido a partir de sus propias vivencias y que nos devuelve los colores brillantes de aquellos años en los que todo estaba por hacer. Por todas esas mujeres que abrieron camino para las que venían detras, “como las hermanas mayores” señala Cernuda.