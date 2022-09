Pilar Palomero inaugurará o Festival Curtocircuíto co seu segundo filme, ‘A maternal’

A cineasta Pilar Palomero inaugurará Curtocircuíto coa súa nova película A maternal tras o seu exitoso paso polo Festival de San Sebastián. Esta proxección –a segunda tras a súa estrea– e unha clase maxistral aberta ao público, enmárcanse nunha das seccións especiais máis esperadas do Festival “Pilar Palomero pola ECAM”. As citas serán o 1 e 2 de outubro no Teatro Principal e no Museo das Peregrinacións respectivamente.

En 2020 Palomero estreou a súa primeira longametraxe As nenas, onde Celia, unha adolescente de Zaragoza, descobre o mundo adulto. Tras os innumerables recoñecementos e premios desta película (9 nominacións e 4 Goyas –mellor película, mellor dirección novel, mellor guión orixinal e mellor dirección de fotografía–) en 2022 estrea A maternal, cuxa protagonista é unha moza de 13 anos que ingresa embarazada nun centro para nais menores de idade. O filme proxéctase coa colaboración da ECAM, escola na que se formou a cineasta e coa que colabora como mentora.

A presencia de Palomero en Curtocircuíto subliña o interese do festival tanto polo cinema de autor como por xerar un espazo de visibilidade para o cinema realizado por mulleres. Baixo esta mesma premisa, Curtocircuíto convidou a outra notable guionista e directora de cinema, Clara Roquet, tamén Goya á mellor dirección novel e con sete nominacións pola súa película Liberdade (2022). No seu caso, formará parte do xurado das seccións Planeta GZ e Penínsulas.

PROGRAMACIÓN DIVERSA. “En Curtocircuíto somos conscientes de que só a través dun exercicio de autocrítica e cuestionamento constante podemos reverter o nesgo de xénero no noso sector. Cada ano propoñémonos achegar ao público unha programación diversa e ecuánime”, afirma Pela del Álamo, director do festival. Neste sentido destacan a presenza en programacións individuais doutras creadoras vinculadas ao audiovisual coma a artista brasiliana Letícia Ramos, a quen se lle dedica unha sesión especial, e o foco dedicado a Marta Valverde, na sección non competitiva Terra dedicada a artistas galegas.

En canto ás seccións competitivas, en Explora atoparemos películas de Eva Giolo, Deborah Stratman, Sasha Litvintseva, Rhea Storr, Marine Brutti de (La)Horde, Lydia Nsiah, Adina Camhy e Frances Scott. A doutora Becca Voelcker, historiadora do cinema e escritora, formará parte do xurado. Destaca tamén o xurado da sección Radar, composto por Marta Ponsa, (directora de proxectos do Jeu de Paume, París), Ane Rodríguez (responsable do Centro de residencias artísticas de Matadero, Madrid) e Jacqui Davies - Primitive Film (produtora e comisaria afincada en Londres).

En Penínsulas atópanse películas dalgunhas das cineastas independentes máis destacadas do estado: Ainara Elgoibar, Ana Esteve Reig, Virginia García del Pino, Irati Gorostidi Agirretxe e Mirari Echávarri López, Manuela Gutierrez, Laida Lertxundi, Ana Pfaff, Irene Sesé, Laura Tabarés; mentres que do Planeta GZ forman parte Carla Andrade, Nerea Barros, Sol Mussa e Diana Toucedo. Helena Salgueiro (poeta, intérprete e directora de teatro galega), Miren Iza (compositora e cantante vasca) e a cineasta Clara Roquet son o xurado de ambas as seccións..

Curtocircuíto porá sobre a mesa cuestións de actualidade sobre creación fílmica realizada por mulleres o venres 7 ás 13.00 h no Museo das Peregrinacións onde Miren Iza, Ane Rodríguez, Clara Roquet e Helena Salgueiro compartirán as súas experiencias nunha conversa aberta ao público.

Curtocircuíto - Festival Internacional de Cine de Santiago de Compostela está organizado polo Concello de Santiago de Compostela co apoio, entre outros, da Deputación da Coruña, da AGADIC e do ICAA.