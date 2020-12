Plaga de roedores en el entorno de San Pedro de Mezonzo

Todo apunta a que en breve podría haber un acuerdo para aprobar el Plan Especial de la parcela del antiguo colegio Peleteiro en el Ensanche, y que el edificio podría dar paso a una nueva promoción urbanística. Pero la cuestión es que el edificio lleva cerrado desde el año 2010, cuando tras la marcha del centro educativo se utilizó durante el Año Santo como Comisaría temporal mientras se hacían reformas en el edificio de Rodrigo de Padrón.

Desde entonces, y salvo un conato de okupación cuando se produjo el desalojo de un inmueble en la Algalia, el inmueble está cerrado a cal y canto y las zonas verdes que existen en la entrada por San Pedro de Mezonzo ya parecen una auténtica selva.

Y lo que es peor, poblada, según denunciaba ayer el Partido Popular, haciéndose eco de las quejas de los vecinos de la zona. Según explicaron, en el contorno se ha detectado la presencia de abundantes ratas, que se desplazan entre las antiguas zonas ajardinadas y los contenedores de residuos.

Puertas abiertas. El problema es aún mayor con la pandemia, explican los populares, ya que las medidas de seguridad obligan a ventilar más los comercios y a mantener abiertas las puertas de los establecimientos, por lo que además de la imagen negativa que provoca la presencia de los roedores, los propietarios “se ven na obriga de extremar as precaucións para que as ratas non accedan aos seus locais”.

Por este motivo, reclamaron ayer del gobierno municipal que a la mayor brevedad posible se lleve a cabo una campaña de desratización en la zona. Así, recuerdan que existe una empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar estas labores “á que se lle adxudicou, a finais de 2019, un contrato bianual, con posibilidade de prórroga polo mesmo período, por importe que asciende a 19.000 euros en cada anualidad”.

También destacaron que la situación de “abandono e falta de limpeza” de estas antiguas instalaciones ya fue objeto de una iniciativa por parte del Partido Popular, para que se solucionara “a acumulación de lixo e maleza na súa fachada principal”.

Aunque en aquel momento se llevó a cabo una limpieza, señalan que “a situación segue a requirir unha constante vixilancia e atención para evitar problemas de salubridade como o que agora se está a padecer”.

Por último, afirman que aunque está pendiente de que se apruebe la nueva ordenación urbanística de la parcela, “faise preciso que, xunto coa seguridade da edificación, o Concello vele polo mantemento da súa limpeza e o adecentamento de todo a súa contorna”.

Según pudo saber este periódico, tanto los técnicos municipales como los de la propiedad, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en un 75 %, y un fondo americano en el 25 % restante, están trabajando activamente para cerrar un acuerdo, a poder ser antes de finales de este año.

El reparto de usos estaba prácticamente cerrado, y quedaban algunos aspectos como los aparcamientos, ya que al previsto de 400 plazas para la edificación, el Ayuntamiento quería sumar otro destinado a la rotación de vehículos para cubrir la demanda de la zona.

Para el seguimiento del proyecto se creó una comisión municipal en la que además de los cuatro grupos de la Corporación también participan las asociaciones de vecinos y comerciales.