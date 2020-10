Plan de rescate do BNG para o sector turístico

Prioridades. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, deu conta onte das súas prioridades para Santiago. No máis urxente considera que o goberno de Feijóo ten unha débeda sanitaria, de servizos sociais ou de infraestruturas e equipamentos, que debe empezar a ser compensada nos orzamentos de 2021. “Non é de recibo que se leve 20 anos falando da EDAR, que non se tivese construído nin unha soa residencia pública, que sexan os país e as nais ás que teñan que asumir os comedores escolares, que siga a parcela baleira de Xoán XXIII nunha cidade con dificultades para acceder a unha vivenda pola súa carestía e non é de recibo que a capital do país siga infrafinanciada”, explicou. Entre as urxencias, indicou, atender a situación de crise económica que sofre un dos “motores” da cidade como é o sector turístico. “É evidente que o Xacobeo non vai ser o maná que se anunciaba e se non queremos que haxa un impacto brutal no emprego é necesario un plan de rescate para o comercio, hostalería e turístico”, argumentou, que pode ser financiado “redirixindo” os fondos previstos para un Xacobeo con proxectos que por mor da covid van quedar ser realizar. E o mesmo, sinalou pode aplicarse ao sector cultural, tamén con moito peso e proxección na cidade, e por iso o BNG demanda da Xunta unha actuación para apoiar aos creadores e creadoras. ECG