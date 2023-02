Plan do PP para o Campus

PARQUIN. Borja Verea, candidato á alcaldía do Partido Popular, anunciou onte un dos seus proxectos “máis importantes” de cara ao vindeiro mandato: o aparcamento subterráneo do Campus Sur, que contará con 500 prazas e que significará un gran avance na mobilidade da capital de Galicia e co que se conseguirá “eliminar todos os vehículos do Campus Sur”. Este aparcamento completamente subterráneo suporá unha remodelación do Campus Sur, “mantendo o mobiliario senlleiro, así como as árbores e modernizando todos os espazos para maior desfrute das familias, veciños e comunidade universitaria, é dicir, un Campus para o século XXI”. ecg