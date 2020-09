Plan Especial para a protección das Brañas de Sar

medioambiente. O BNG levará hoxe ao pleno unha proposición para impulsar o Plan Especial das Brañas de Sar, de especial valor ecolóxico e social, “para incrementar a súa protección ambiental e os espazos de lecer ao aire libre durante a pandemia da covid-19. Reclama tamén que o Concello de Santiago realice unha intervención nos camiños do Viso á Costa Vella para continuar co saneamento e acondicionamento da ribeira do Sar para proseguir co cinto verde e ofrecer unha nova zona máis coidada desde a perspectiva ambiental”. Segundo explicou Navia Rivas, este espazo volve recuperar interese na actualidade co desenvolvemento do plan especial, e especialmente para as necesidades derivadas da pandemia da covid-19. “Era unha evidencia xa con anterioridade á chegada do coronavirus, unha mudanza nos gustos de composteláns e compostelás, que pasaron de se mover polo centro histórico e determinadas prazas a acudir con cada vez maior frecuencia a parques e zonas verdes”, sinalou. Esta tendencia, xa recollida no estudo realizado polo Grupo Galabra para a USC, viuse reforzada coa chegada da pandemia, un feito que provocou unha utilización moito maior de espazos verdes e zonas para practicar deporte e realizar actividades de ocio ao aire libre. Por todo isto, é mais urxente que nunca o acondicionamento como zona de lecer e de práctica deportiva ao aire libre. O Plan Especial de Ordenación, Mellora Ambiental e Acondicionamento de Brañas do Sar (PE-3R), impulsado desde o Consorcio, aprobouse en marzo de 2011 coa intención de regular os usos públicos do parque, de crear percorridos peonís e de servizo, ademais de preservar as características ambientais, con especial atención ás canles públicas e á conservación dos humidais e das áreas de asolagamento natural. Tamén valora o conxunto de elementos de interese arquitectónico, etnográfico, patrimonial e natural asociados á zona, tales como cómaros, pontellas, pontes e vexetación de interese. As Brañas do Sar esténdense nunha superficie de 365.000 m2 nas ribeiras do río Sar, entre a Pontepedriña e as Fontiñas. ECG