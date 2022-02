Plan para resucitar el parque comarcal de Bomberos tras un parón de muchos años

El Pleno do Concello de Santiago, durante la sesión extraordinaria celebrada ayer, implicó la aprobación inicial de las cuentas para este año, que vienen definidas por “a consolidación das políticas sociais” y por una apuesta por la rehabilitación viaria en zonas del rural y del casco urbano.

VIVIENDA. A este respecto, en el documento se recoge una partida destinada a las políticas de vivienda que se triplica este año, consignando 911.740 euros para la mejora de la accesibilidad a edificios de uso residencial y 1.032.000 euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas en la zona residencial de Cardenal Quiroga y Grupo Compostela y en la zona residencial de Vite.

Finalmente, en lo relativo a la prestación de servicios públicos básicos de competencia municipal, la concelleira de Economía y Hacienda, Marta Abal, destacó “a aposta do Goberno polo parque comarcal de bombeiros, ao que se dedican 520.000 euros”.

INVERSIÓN EN EL RURAL. Por lo que respeta al crédito presupuestario destinado al ámbito rural, asciende a 4.750.511,53 euros, lo que supone un incremento del 41,96 % respecto el año anterior. Marta Abal destacó que en el gasto corriente, “que volve ser financiado integramente con recursos municipais”, también hubo un incremento del 66,67 % del crédito destinado a la conservación y mantenimiento de los pavimentos y caminos rurales, que pasa de 300.000 euros a 500.000 euros.

En cuanto al capítulo de inversiones para el rural, el gasto aumentará en un 56,02 %, pasando de 2.438.336,35 euros a 3.804.378,14 euros, de los cuales el 63,91 %, es decir, 2.431.551,43 euros, proceden de la aportación directa municipal.

COMERCIO Y DESARROLLO INDUSTRIAL. Este presupuesto también es, según destacó la concelleira, el presupuesto del comercio y desarrollo industrial. “A promoción do comercio e o desenvolvemento empresarial son esenciais para o futuro do noso concello e o goberno municipal sempre fai unha aposta decidida por iso”. Recordó que el presupuesto destinado a las políticas de comercio se incrementa en un 85,83 %, “resultado da aposta polo fomento do consumo no comercio e na hostelería local, mediante o programa de Bonos Corazón que tan bos resultados deron durante o ano 2021”.

Al desarrollo industrial se destinan 1.379.502,89 euros, “o que permitirá culminar o plan de acción local Axenda Urbana de Santiago de Compostela”, destacó.

LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL DEPORTE tienen también una posición destacada en el presupuesto del 2022. “No ámbito da educación cabe salientar o incremento dun 23,51 % do crédito destinado as escolas infantís de xestión municipal pasando de 1.022.598,48 euros a 1.262.985 euros, ademais do incremento dun 35,83 % do crédito destinado ao servizo de comedores escolares”.

Asimismo, la promoción cultural es otro de los ejes de las políticas municipales. “Falamos dun incremento do 51,49%, pasando de 834.515,85 euros a 1.264.207,36. Continuamos coas axudas para o sector profesional da cultura, así como con toda a programación cultural”, resumió la concelleira.

En cuanto a las políticas municipales del área de Deportes, experimentan un crecimiento de un 34,78 %, pasando de 3.453.118,76 euros a 4.653.943,40 €.

“Adícase para facer fronte as actuacións de mantemento das instalacións deportivas, cunha dotación de 1.000.000 de euros para, entre outras actuacións, a remodelación da pista de atletismo do estadio municipal Verónica Boquete en San Lázaro e para a o Pavillón Municipal de Pío XII”, explicó Marta Abal.

La concelleira de Economía y Hacienda definió este presupuesto como realista, “á altura das necesidades do Concello de Santiago”, negociado desde la transparencia. “En definitiva, estamos diante dun orzamento que avanza no establecemento dunha base sólida para acadar a recuperación económica e social de Santiago”, concluyó.