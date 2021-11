Pleno extraordinario con la obra del muro de O Pombal como la única protagonista

En el último pleno ordinario ya hubo debate sobre el muro de O Pombal, que lleva apuntalado desde finales de 2019, pero volverá a repetirse, ahora como único protagonista de un pleno extraordinario que han solicitado los tres grupos de la oposición.

PP, CA y BNG han unido sus fuerzas para reclamar esta sesión, por considerar que las explicaciones que ha dado el gobierno local no son suficientes, sobre todo, después de que se hiciera público un informe técnico en el que se afirmaba que el arreglo provisional no garantizaba totalmente la seguridad.

Los grupos solicitantes requieren en el plazo de cinco días desde la celebración de este pleno que el gobierno local reúna a los portavoces de los grupos municipales “para explicar o nivel de seguridade e risco do noiro e do propio vial do Pombal na actualidade, sobre todo, tendo en conta que xa se iniciou o período de choivas, o que xa supón un incremento de risco para este noiro, tal e como aseguraban os técnicos no seu informe de outubro de 2020”.

Denuncian que desde ese momento no se realizó ninguna actuación, y por ello exigen también que se lleve a cabo de forma urgente una consolidación del talud, y que se cree una comisión integrada por todos los grupos para evaluar la actuación municipal en esta materia.

Para el portavoz popular, Alejandro Sánchez-Brunete, “estamos ante unha irresponsabilidade maiúscula, que esixe explicacións ou algo máis que explicacións”.

En esta misma línea se manifestó la portavoz de CA, Marta Lois, para quien “é evidente que o goberno non actuou coa dilixencia esixible no caso do muro do Pombal, porque dous anos despois do primeiro derrubo e rexistrándose aínda un segundo desprendemento meses despois, non foi quen de acometer aínda as obras a día de hoxe”.

Por su parte, Goretti Sanmartín, del BNG, señaló que “entendemos que o goberno municipal ten que dar explicacións e dicir cal é a súa folla de ruta, mais tamén todo o conxunto da poboación de Santiago de Compostela ten dereito a saber as causas de non se teren tomado as medidas a tempo, de facer os requirimentos ás persoas propietarias do muro de xeito tardío e que haxa tal dilación nestas obras que son de seguranza urxente”, indicó.

De esta forma, los tres coinciden en la necesidad de aclarar la tramitación y también de adoptar medidas.

Proyecto. Sobre este aspecto, el gobierno local ya declaró en su momento que sí se habían llevado a cabo actuaciones, pero que la tramitación del arreglo se había demorado por problemas con la propiedad de los terrenos colindantes.

Los estudios señalaron que para garantizar el resultado era necesario actuar en estos terrenos, y hubo un principio de acuerdo con la propiedad, pero que finalmente los dueños se echaron atrás, lo que obligó a replantearse la tramitación, con una actuación en la parte pública, e instando a los propietarios a que arreglaran su parte.

De hecho, explican ya hay un proyecto para consolidar el muro aprobado y con un concurso abierto para adjudicar las obras. De hecho, este viernes está previsto que se reúna la mesa de contratación para resolverlo.

Con todo, tampoco se descarta la posibilidad de proceder a la expropiación de los terrenos privados necesario para garantizar el resultado.