Pocos propietarios acceden a rebajar el alquiler y ahogan más al comercio

··· El propietario de las pastelerías Ébano, Rafael Fernández, confirmó que cierran la tienda de la Rúa do Vilar. “Tras 25 años abiertos, seguiremos con lo locales de Romero Donallo y Sigüeiro”. Fernández reconoció que no fue posible llegar a un acuerdo con el dueño del local. “Nos había rebajado el alquiler de 2.900 euros a 1.500 y le pedimos renovar todo el año por ese precio, pero sólo quería hacerlo por tres meses y después volverlo a subir si la situación mejoraba”, explicó. “No me puedo arriesgar a renovar por tres meses porque tengo que comprar mercancía, como papel timbrado, etc... y que después me quieran subir la renta, cuando este año está perdido”.

··· Rafael se mostró muy apenado por tener que tomar esta decisión. “Quien más lo siente soy yo, pero esta situación es inaguantable, no se pueden pagar alquileres tan altos”. Ahora, el empresario confía poder seguir adelante con los dos locales de Romero Donallo y Sigüeiro.