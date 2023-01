Podemos súmase ás denuncias pola descomposición do Goberno local

reclamacións. O candidato de Podemos Compostela, Javier García, sinalou as que serán as liñas de actuación do seu círculo nunha asemblea aberta, na que participaron tanto militantes coma veciñanza con motivo do noveno aniversario do partido baixo o lema A forza que transforma. Javier García defendeu “a idea de bo trato como forza política transformadora” fronte á “opacidade e falta de transparencia do goberno de Bugallo” do que denunciou que se atopa en plena “descomposición” despois da recente dimisión de dous concelleiros, en apenas dous meses. redacción