Polémica por la no subrogación del personal que cubría la línea de autobuses del aeropuerto

La finalización de la concesión autonómica para la prestación de servicios de movilidad en Santiago ha situado en una situación laboral muy comprometida a 11 trabajadores de la empresa de autobuses Freire, después de que Tralusa confirmase al personal que realizaba la línea Santiago-Aeropuerto que no será subrogado. Desde la CIG responsabilizan directamente al gobierno municipal “por non ter previsto esta situación malia saber, desde hai meses, que a concesión da Xunta remataba o día 22 de decembro e que esta liña, en concreto, pasaba a ser asumida polo Concello”. Asimismo, denuncian que “non se contou en ningún momento co persoal que prestaba o servizo nesa liña, nalgún caso, desde hai máis de 20 anos”. Para Inácio Pavón, representante de la FGAMT-CIG, esta decisión se tomó el día 21 “e sen información algunha, deixando sen marxe ao persoal, que se atopa, dun día para outro, na rúa”. “O lóxico tería sido colocar enriba da mesa as opcións no mes de setembro e buscar aquela que fora máis favorábel, tendo en conta que a responsabilidade de non ter sacado a concurso o transporte urbano, caducado desde 2015, é unicamente do Concello de Santiago. E que os traballadores estaban nunha lista de subrogación que o Concello coñecía pois a pediu a principios de ano”, señaló Pavón. La CIG ha anunciado acciones legales tanto contra Tralusa como contra Monbus, nueva empresa concesionaria, si no se ofrecen “garantías inmediatas” a los trabajadores sobre su futuro.

Para la FGAMT-CIG, el Concello de Santiago “non pode desentenderse dun asunto no que ten a responsabilidade única da concesión e, polo tanto, de todos os problemas derivados, neste caso de 11 familias que en vésperas da Noiteboa quedan na rúa”.

Preguntado por esta situación, el alcalde de Santiago afirmó ayer que no le correspondía al Concello realizar esa notificación. “Debía comunicarlo la Xunta, que era de quien dependía el servicio. A nosotros la Xunta nos lo comunicó, así que entiendo que a ellos también”, afirmó Xosé Sánchez Bugallo.

Asimismo, el regidor de la capital gallega confirmó que, dado que ya ha finalizado la concesión autonómica para la prestación de servicios de movilidad en el municipio, será el Ayuntamiento quien se hará cargo de las líneas “del término municipal” mientras no se licite el nuevo contrato, “lo que puede llevar entre seis y doce meses”.

“El servicio en todas las líneas del término municipal está garantizado”, subrayó Sánchez Bugallo, que explicó, además, que Raxoi se hará cargo de la conexión con el aeropuerto de Lavacolla –cuya concesión finalizó el martes– a través de la línea 6, San Marcos-Os Tilos, que incorpora las siguientes paradas: N-634, rotonda CRTVG; Xan Xordo; Lavacolla; N-634, Hotel Garcas; Cruce Mourentán (Correos); N-634, Casa Lorenzo; y Aeroporto-Llegadas.

Las prolongaciones a Bando, Vilamaior y ASPAS que se realizaban con la línea 6 se llevarán a cabo con la línea P5. Las tarifas para estas nuevas paradas serán las de aplicación en el transporte urbano y sirven, además, los mismos títulos de viaje que se pueden utilizar para el resto de líneas de la red. En la jornada de ayer se vieron en la ciudad los nuevos buses, de color verde, que se han incorporado a esta ruta.