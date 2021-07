Policía estranxeira axuda a garantir a seguridade na Ruta

Destacando o papel da Garda Civil na revitalización do Camiño, a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas López, reuniuse onte en Melide co alcalde da localidade, José Manuel Pérez, o tenente de alcalde de Urbanismo, José Antonio Prado, e o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil, Francisco Javier Jambrina. O obxectivo foi presentar a nova Oficina Móbil de Atención ao Peregrino, como parte do Plan nacionalTurístico Xacobeo e do Plan de Seguridade Xacobeo.

Como parte deste plan, incorporáronse tres Oficinas Móbiles de Atención ao Peregrino (OMAP), unha delas operativa na provincia da Coruña que dá servizo no Camiño Francés. Na súa visita a Melide, Rivas comprobou o funcionamento da Oficina Móbil de Atención ao Peregrino que dá servizo ás persoas que pasan pola provincia da Coruña con destino a Compostela, seguindo esta ruta.

A subdelegada tamén destacou o papel da Garda Civil para a revitalización do Camiño e a súa contribución ao éxito do Xacobeo, pois asume a responsabilidade fundamental da protección dos diferentes camiños e dos seus usuarios. “Co traballo da Garda Civil, estamos a poñer todos os medios posibles para que os peregrinos se sintan seguros e axudar á recuperación do Camiño que xa empeza a notarse”, explicou María Rivas.

No tempo no que traballou en fase de probas, a Oficina Móbil de Atención ao Peregrino da Garda Civil realizou 28 servizos e atendeu 483 auxilios e peticións de información. Trátase de vehículos acondicionados para funcionar como oficinas itinerantes nas que os axentes da Garda Civil dispoñen dos medios necesarios para dar atención aos peregrinos que requiran dos seus servizos. Os axentes poden tramitar denuncias, proporcionar información e asesoramento policial aos peregrinos que o requiran.

A subdelegada informou de que no primeiro semestre a Garda Civil prestou 4.135 servizos relacionados coas rutas xacobeas existentes na provincia mentres que en todo o ano 2020 o número de servizos fora de 5.915. Ademais, neste ano retómase a colaboración con corpos de seguridade doutros países. En total haberá 27 efectivos no Camiño Francés durante xullo e agosto procedentes dos corpos de Francia, Portugal e Italia. Este ano, por primeira vez, houbo presenza das policías de Brasil, Alemaña e Reino Unido nas datas cercanas ao 25 de xullo.