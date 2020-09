Política rastrera

QUITANDO al calificativo parte de la carga peyorativa que en sí lleva, advertimos que no queremos generalizar, pero existe tal clase de política y son muchos los que la practican. Una política de vuelo bajo, rasante, como de ave gallinácea. No teniendo otros recursos, han dado en llevar al hemiciclo parlamentario un discurso bronco, trapacero, cercano al exabrupto y muy próximo al insulto. Baste observar el gesto ramplón con que algunos cierran el micro, cual si quisiera matasellar el argumento, al terminar su perorata. Esto ocurre, en las últimas décadas históricas, en las que los políticos, salvo excepciones, son de trapo de partido y no de pueblo y de buen paño. Y, como no da peras el olmo, así los intervinientes dan de lo que llevan dentro que no es mucho, y lo que falta es doctrina del partido que es teatro. Así, el parlamentarismo es de copia y tente tieso y las ideas son producto de mercado y de mimética. Y el prestigio no se vende, ni se compra, al no existir. Mucho énfasis y mucho ataque al adversario, y se airean los más álgidos puyazos, arrojando sobre el mismo los defectos que son nuestros, practicando el “y tú más” . Es la feria del denuesto y el elogio. Y, por fin, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Cómo va el gran problema de las débiles pensiones, la manteca del trabajo, la asistencia a los más débiles, las cuestiones sanitarias? ¿ El asunto de los Erte? ¿La renta básica vital? Hablar de esto, pero hablar con fundamento y presupuestos, es lo único que interesa al pueblo llano. Y no la trampa de orquestar grandes promesas, a sabiendas de que no van a cumplirse, por la falta de dinero. Demasiada verborrea, al estilo del más lúgubre chavismo, vía libre al entusiasmo, a la euforia, al carpe diem, la algarada reventona, botellón y poco más. Que se esperen las listas sanitarias, las urgencias y las camas y el trabajo, y la enseñanza; que se esperen, que ya tienen la palabra y la promesa y el discurso flameante, y por eso tenemos más ministros y ministras que el entorno, la más amplia sanidad, y más parques oficiales y más playas y unas largas vacaciones. Y todo esto, ¿se podrá siempre pagar ? ¡Qué más da! Es política rastrera.