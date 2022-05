Ponencia do arquitecto cabanés Jorge Salgado

CICLO. A Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia continúa hoxe co ciclo de conferencias de arquitectura Próximos 2022, a través do cal se quere dar a coñecer traballos arquitectónicos próximos á demarcación colexial, ben polo emprazamento das obras ou os estudios como polo contexto sobre o que traballan. Esta edición conta co patrocinio de empresas do sector da edificación como son Rodiñas, iGuzzini e Cortizo. A charla de hoxe, que será as 19.00 horas no salón de actos do Museo do Pobo Galego en Santiago, estará impartida polo arquitecto Jorge Salgado Cortizas. Baixo o título Propostas imaxinadas, Salgado analizará catro concursos de ideas nos que participou nos último anos. A charla centrarase en explicar cada un destes proxectos gañadores dos respectivos concursos de ideas.

Falará do concurso, convocado en 2016 pola Xunta de Galicia, para a transformación da antiga estación de autobuses como ampliación do Complexo Administrativo de San Caetano en Compostela, ao que presentou un proxecto denominado Mineral_Vexetal, realizado en colaboración con Celso López Martín. Exporá tamén o proxecto Corpus Científico, presentado en 2017 ao concurso do Concello de Vigo para a ordenación urbanística do ámbito da Panificadora no casco vello da cidade, elaborado en colaboración con Celso López Martín. ecg