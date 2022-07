Ponerse en los pies del inmigrante, bajo su piel y dentro de su corazón

Carne y Arena, proyecto inmersivo de Alejandro G. Iñárritu, llega hoy a la Cidade da Cultura de Santiago con la finalidad de adentrar al espectador en una vivencia única a través de la experiencia de las personas migrantes y refugiadas.

Esta obra, dirigida por este oscarizado cineasta, se instala por primera vez en España, y como no podía ser de otra manera, es la capital gallega la que recibe esta gran experiencia de realidad virtual en el primer piso del Museo Centro Gaiás, como parte de la programación del Xacobeo 2021-2022.

Diseñada como una travesía en solitario para una persona, esta inmersión gira en torno a una secuencia de realidad virtual, consiguiendo trasladar al espectador a las vivencias de los protagonistas. De esta manera, descalzos sobre la arena, el usuario se encuentra ante un escenario de persecución a través del desierto.

Si bien es cierto que se trata de una experiencia excepcional, no se puede dejar de lado que sigue siendo una inmersión en un contexto altamente sensible y que puede, por lo tanto, resultar abrumador al sentirse una vivencia tan real. A esto se le suma el acondicionamiento de la sala en la que se instala la obra que, bajo unas condiciones de temperatura y humedad algo extremas en comparación con las habituales de las salas expositivas; no se recomienda a personas con claustrofobia, con antecedentes de convulsión, epilepsia o aquellas que tengan sensibilidad a las luces intermitentes.

Este proyecto de realidad virtual se estrenó por primera vez en 2017 en el Festival de Cine de Cannes siendo el primero de este tipo, año en que el cineasta recibió el Oscar por su actual obra.

Carne y arena, siendo un relato que explora la condición humana de las personas migrantes así como de los refugiados, nos adentra en las historias reales de personas que atravesaron la frontera entre México y Estados Unidos, tratándose de una inmersión completa y una experiencia muy realista.

FÍSICAMENTE INVISIBLE, pero virtualmente presente. Así consigue esta obra vanguardista adentrar al espectador en una experiencia inmersiva de realidad virtual en la que las líneas superficiales entre sujeto y espectador se desvanecen hasta combinarse por completo, permitiendo al usuario pasear por un amplio espacio y experimentar en gran profundidad los viajes y vivencias de los protagonistas. Son historias que te envuelven y persiguen, explica el director y guionista mexicano. Para él, se trata de ir más allá de solo observar y ponerse en “os pés do inmigrante, por debaixo da súa pel, e dentro do seu corazón”.