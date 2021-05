Popoñen realizar unha nova ordenación do parque de Carlomagno, nas Fontiñas

Santiago. O grupo municipal do BNG proporá no Pleno de maio realizar unha actuación no parque de Carlomagno, nas Fontiñas, con novos percorridos en socalcos que permitan un mellor aproveitamento e utilidade desta zona verde. “A veciñanza das Fontiñas trasladou a proposta de realizar unha nova ordenación da aba deste monte, cunha configuración en socalcos, que permita crear novos espazos distribuídos en circuítos destinados a pasear e correr co obxectivo de tirar maior rendemento a este parque de acordo coas necesidades actuais derivadas do crecemento da poboación e dos novos hábitos após o confinamento”, explicou a concelleira Navia Rivas.

Este parque conta cunha escaleira para o tránsito de subida e baixada, para salvar as fortes pendentes, desde a que sae unha zona chaira para pasear flanqueada por chopos negros ou lamigueiros na zona superior e por falsas acacias do Xapón na inferior. Se xa era un lugar frecuentado pola veciñanza das Fontiñas con anterioridade á pandemia, “na actualidade require unha adecuación para o mellor aproveitamento desta zona verde”, inciden dende a formación nacionalista. ECG