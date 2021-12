PP, CA e BNG solicitan un Pleno extraordinario para debater os modelos de xestión da auga

CONCELLO. Os grupos municipais do PP, Compostela Aberta e BNG solicitan a celebración dun Pleno extraordinario para abordar o debate sobre as posibles formas de xestión do servizo de abastecemento e saneamento de auga e, no seu caso, sobre as mellores condicións técnicas e contractuais para o Concello e a veciñanza. No texto da solicitude, que foi rexistrada onte, tamén se solicita que o debate se estenda ás razóns do Goberno local para non someter á Comisión de estudo para a xestión do ciclo integral da auga a definición deste servizo público, tendo en conta a importancia económica e ambiental dun contrato valorado en 452 millóns de euros que se pode prolongar ao longo de 25 anos (cos cinco anos de prórroga previstos), polo que as súas obrigas e determinacións van comprometer a varias corporacións municipais. Segundo pon de manifesto o portavoz municipal popular, Alejandro Sánchez Brunete, “con independencia de que sexa unha competencia do Goberno non cabe dúbida que é de incumbencia xeral dos grupos e do conxunto da veciñanza e resultaría chocante que un Goberno en minoría realizara, nunha cuestión de tanta transcendencia, un exercicio egocéntrico de competencia”.

Mentres, dende o BNG indicaron que “a auga é un servizo básico e descoñecemos os motivos de que o Goberno local do PSOE se negue a que a comisión creada para o estudo do servizo da auga non sirva como elemento de debate e análise para chegar a unhas conclusións para saber cal é a mellor fórmula de xestión para a veciñanza de Compostela”, explicou Goretti Sanmartín, portavoz nacionalista.

Pola súa banda, Xan Duro, de CA, explicou que “esta solicitude conxunta da oposición tén a súa orixe na actitude dun Goberno ao que lle sobra soberbia e lle falta transparencia, que non sabe ou non quere explicar cales son os motivos polos que rexeita estudar os diferentes modelos de xestión da auga”. ECG