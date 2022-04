Prazo de oito días para que fagan as súas propostas os feirantes da Ascensión

FESTAS. A xunta de goberno local, reunida en sesión extraordinaria aprobou onte o expediente de tramitación urxente que ten por obxecto a convocatoria pública para a autorización da ocupación de vía pública no parque da Alameda para a colocación de postos durante as festas da Ascensión e do Apóstolo do ano 2022, establecendo un canon mínimo de 94.646,41 euros. O prazo para a presentación das proposicións fíxase en 8 días naturais. A documentación para concorrer a este procedemento presentarase a través da Plataforma de Contratación do Sector Público nun único arquivo electrónico. No arquivo electrónico incluirase a documentación administrativa (declaración responsable e demais documentación, de ser o caso) e a proposición económica. Esta convocatoria xa saira a licitación, por procedemento ordinario, coa aprobación en xunta de goberno o pasado 21 de marzo, cun canon mínimo de 235.026 euros para os anos 2022 e 2023. Ao quedar deserta, o Concello, atendendo ás peticións do sector, a subida dos prezos, sobre todo do combustible e a crise económica provocada polos dous anos de pandemia, decidiu rebaixar ese canon mínimo a 94.646,41 euros, só para o ano 2022, e tramítar o procedemento por vía de urxencia. ECG