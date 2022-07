Pregón y música en directo dan hoy el pistoletazo de salida al Apóstol

Santiago. El Concello presentó ayer el programa de la 43º edición del Día do Traxe Galego, una cita unida desde hace décadas a las fiestas del Apóstol y que, tras dos años de restricciones, recuperará el sábado 30 su formato tradicional con desfiles, exhibiciones y un certamen. Como novedad, este año la plaza de Mazarelos acogerá durante toda la jornada la feria del vestir ‘De onte a hoxe’ con pasarelas y talleres para todas las edades.

El concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, acompañado por la presidenta de la Asociación do Traxe Galego, Pilar Astray; por la vicepresidenta de la entidad, Rosa López; y por la directora regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de Él Corte Inglés en Galicia y Asturias, Fuencisla Cid; presentó ayer la 43º edición del Día do Traxe Galego, que se celebrará el próximo sábado. Organizada por la Asociación do Traxe Galego, la jornada cuenta con el apoyo del Concello y con el patrocinio de Él Corte Inglés y Fixagal.

En el acto, Muíños recordó que el Día do Traxe es “unha das citas máis tradicionais e queridas das Festas do Apóstolo” y se congratuló de que “por fin se recupere o seu programa ao completo tras dous anos en formato reducido por mor da pandemia”, especialmente con la “volta do desfile que percorrerá as rúas de Santiago para celebrar e reivindicar o traxe galego, ao que poderán unirse todas as persoas que queiran a lucir o seu traxe”.

ACTIVIDADES. La jornada arrancará a las 11.30 horas con la concentración en la Alameda de los participantes para el desfile matinal, que se iniciará a las 12.00 horas y hará un recorrido por las rúas del casco histórico. A las 14.00 horas tendrá lugar una recepción municipal de autoridades en el Pazo de Raxoi, seguida por el Certame de Traxes Tradicionais en el Museo do Pobo Galego, con posterior sesión fotográfica en su Claustro. A las 19.00 horas, de Bonaval saldrá el desfile de participantes y de aquellas personas que deseen sumarse ataviadas con los trajes tradicionales junto al grupo de gaiteiros.

Además, desde este año, la plaza de Mazarelos acogerá la Feria del vestir ‘De onte a hoxe’, que desde las 11.00 y hasta las 22.00 horas ofrecerá actividades para públicos de todas las edades.