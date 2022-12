Preguntan a Raxoi pola análise dos límites de velocidade

PENDENTE. O grupo popular compostelán anunciou que preguntará a Raxoi, mediante o seu voceiro, José Antonio Constenla, polas conclusións da análise, solicitada en setembro de 2021, dos límites de velocidade implantados nas vías municipais, así como en que treitos se considera que se debería ampliar a velocidade e o motivo polo que non se deron coñecer ditos datos e, no seu caso, por que non se implantaron aínda os resultados desa análise.

Constenla subliña que hai un ano e catro meses asoptouse por unanimidade o acordo de que o Concello “proceda a realizar unha análise detallada de cada unha das vías municipais e conforme a ela revisar as limitacións de velocidade existentes, especialmente no ámbito rural, conforme á normativa de aplicación, facendo uso da potestade que esta lle confire á administración local para decidir o tipo de limitación a implantar nos distintos treitos da rede viaria municipal” e que “neste momento non temos constancia nin do estudo nin de ningunha modificación a este respecto, posto que mesmo naqueles tramos que se citaban na iniciativa -como o acceso ao Monte do Gozo pola vía das Estrelas, o paso inferior da Avenida do Camiño Francés nas Cancelas ou os longos tramos rurais sen edificacións nas marxes- mantéñense cunha limitación que semella excesiva para facer compatible a necesaria seguridade viaria cunha maior axilidade nos desprazamentos”.

Para o voceiro popular, axustar a sinalización redundaría positivamente non só nos traxectos que realizan vehículos privados e profesionais, senón tamén o propio servizo público de transportes. ECG