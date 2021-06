Preguntan pola rehabilitación do muro do mosteiro das Carmelitas

Santiago. O grupo municipal do BNG preguntará no pleno que xestións ten previsto realizar o goberno local para que a entidade propietaria do muro do convento de Carmelitas Descalzas, despois das diversos requirimentos realizados, proceda a reparar de urxencia os seus desperfectos e a desenvolver o mantemento adecuado para evitar o risco de derrubo deste patrimonio que pode entrañar risco para as persoas e para os vehículos.

O Concello instalou un dobre valado de protección na zona alta da avenida de Coimbra onde un muro de pedra supor risco de derrubo, pois está combado e cheo de vexetación porque leva moitos anos sen limpar e sen o debido mantemento de conservación.

Este muro, explican, fai parte do perímetro da propiedade do convento de Carmelitas Descalzas que ten acceso pola rúa de Santa Clara e posúe no seu interior unha zona de xardín que linda coa rúa dos Xasmíns e coa ruela da Estila, ademais da avenida de Coimbra, por onde prosegue a fortificación de pedra de 75 metros de cada lateral, aproximadamente, que pecha o recinto deste conxunto eclesiástico de 1748, ano en que instalou a Orde de Santa Teresa en Santiago.

No interior deste convento desenvólvese, ademais da actividade litúrxica e propia desa orde relixiosa, actividade lucrativa coa venda de libros, cadernos, camisetas, estampas, artesanía e recordos eclesiásticos de Santiago e da Monxiña do Penedo. ecg