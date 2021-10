Preguntan polo ‘desaparecido’ Plan de Mobilidade Urbana de Santiago

Santiago. O portavoz do Grupo municipal popular, Alejandro Sánchez-Brunete, preguntará hoxe no pleno que prazos manexa o goberno local para a licitación e adxudicación da revisión do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) e cal dos departamentos, Tráfico ou Urbanismo, se vai facer cargo na nova licitación e do control da súa execución. Sánchez-Brunete explica que, no mes de xuño de 2020 comezaba, co inicio da súa licitación, á que se presentaron catro licitadores, cuxas ofertas foron obxecto dunha prolongada tramitación ata que se lle requeriu a empresa que acreditase contar cunha “persoa delegada con titulación de técnico superior, formación específica en mobilidade urbana e con experiencia na dirección de polo menos 2 PMUS en cidades de máis de 100.000 habitantes”. Como non o cumpría nin ela nin o resto das presentadas, o concurso quedou deserto, e así segue a día de hoxe, lembrou. ecg