Preguntan polo servicio municipal de asesoramento e orientación LGBTI

Pleno. O BNG trasladará unha pregunta ao vindeiro Pleno para saber cando ten previsto o Goberno local abrir o servizo municipal de asesoramento, orientación laboral e apoio LGBTI aprobado en maio de 2020, tendo en conta as dificultades que padece este colectivo. Segundo lembrou Goretti Sanmartín, portavoz municipal do BNG, o Pleno de xuño de 2020 aprobou unha proposición do BNG –cos votos a favor de BNG, PSOE e CA e a abstención do PP– para crear un servizo municipal de asesoramento, orientación laboral e apoio LGBTI. Segundo constaba na iniciativa, este servizo debe contar, cando menos, cunha traballadora social, cunha avogada e cunha formadora e asesora; coa intención de que tramiten axudas sociais para o colectivo en coordinación coas asociacións e procedan á elaboración dun plan. ecg