Preguntan por supostos fallos na plataforma para pedir as axudas sociais

Santiago. O Grupo Municipal Popular preguntará no Pleno ordinario deste xoves, día 29 de abril, ao goberno de Sánchez Bugallo se existen problemas na tramitación de axudas sociais, motivados por un fallo na plataforma a través da que se xestionan estas subvencións.

Os populares de Santiago tamén reclaman información sobre cal é o alcance dos expedientes e persoas afectadas por este suposto erro, e as medidas adoptadas para a súa máis inmediata solución, no caso de que sexan reais ditos problemas.

O Grupo Municipal Popular lembra que a función de axuda social, como piar fundamental do chamado Estado do Benestar, debe ser unha das prioridades das administracións públicas para avanzar no equilibrio social, sobre todo en circunstancias como a actual, onde as necesidades de todo tipo se teñen incrementado para gran parte da cidadanía.

Neste contexto, os populares amosan a súa preocupación polas informacións que lles están a chegar en relación con dificultades e atrasos nos procedementos relacionados coas axudas da área de Políticas Sociais. Moitos composteláns “vense obrigados a recurrir a axuda de Cáritas e doutras entidades similares para sair adiante”. s. cuiña