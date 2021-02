Preguntan sobre la publicidad en muppis y marquesinas de bus

El viceportavoz municipal del PP, Ramón Quiroga, pedirá hoy en el pleno explicaciones al gobierno local sobre “cal é a situación na que se atopan as marquesiñas urbanas e muppis repartidos polo Concello”.

Recuerda que en enero de 2020 la junta de gobierno acordó la extinción del contrato con la empresa Clear Channel y la toma en consideración de su propuesta de ceder a Raxoi estos bienes.

El acuerdo, explicó, establecía que esta operación no supondría costes para el Ayuntamiento, y que se amparaba en razones de interés público, “ao considerar que eses elementos continuarían a ser utilizadas polos usuarios do transporte ata o momento en que o Concello outorgara unha nova autorización ou concesión sobre o dominio público que, en atención á tramitación que implica, non se producirá antes de 6 meses”.

Transcurrido más de un año de este acuerdo, señala que “a realidade é que neste momento non se coñece que se tivera licitado o novo contrato nin como se está a xestionar a publicidade”.

Por ello, considera que el grupo de gobierno municipal tiene que explicar cuál es la situación actual de todos estos elementos que están vinculados al transporte público urbano de viajeros.