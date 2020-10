Premio ao proxecto de mellora de Caramoniña

Arquitectura A proposta municipal de rehabilitación da rúa da Caramoniña acaba de recibir un dos galardóns do Concurso de Arquitectura Driehaus, que se entregaron xunto aos Premios das Artes da Construción no salón de actos do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, en Madrid, nunha cerimonia presidida polo secretario xeral de Axenda Urbana e Vivenda, David Lucas, con aforamento restrinxido e cumprindo con todos os protocolos sanitarios. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, agradeceu a distinción. Nun video emitido durante a gala recordou que Santiago, desde os anos oitenta, ven apostando “decididamente por políticas de rehabilitación e de calidade” tanto nos espazos públicos como nos privados. O obxectivo, sinala, é transmitir ese gran patrimonio histórico co que conta a cidade, “ás xeracións futuras en mellor estado de conservación do que o recibimos nós”. A iniciativa premiada foi Hydrangea, do equipo de Eva Niño, Elia San Román e Carmen Carral. Propón rehabilitar unha área infrautilizada e mal conectada. O proxecto recupera varias construcións, hoxe en ruínas, para destinalas a vivendas para artistas. Ademais, conecta sutilmente esta zona co parque de San Domingos de Bonaval e rehabilita un almacén municipal transformándoo nun espazo con utilidade para taller ou exposicións. ecg