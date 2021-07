Premio de ilustración para a catalana Marina Gibert pola obra ‘Selva’

debuxo. A autora catalá Marina Gibert foi a gañadora do XIV Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado un proxecto titulado Selva, que representa unha metáfora da memoria. O certame, organizado polo Departamento de Educación do Concello de Santiago e Kalandraka, ten unha dotación económica de 9.000 euros e conleva a publicación da obra nas cinco linguas peninsulares. De Girona e afincada en Lisboa, Marina Gibert estudou na Escola de Arte e Deseño La Llotja de Barcelona e ampliou a súa formación no Seminario de Ilustración do Centro lisboeta de Arte e Comunicación Ar.Co. O xurado estivo formado polos ilustradores Rebeca Luciani, Javier Serrano e Xosé Cobas, a libreira e pedagoga Lola Gallardo, a directora editorial de Kalandraa, Manuela Rodríguez, o edil de Educación do Concello de Santiago, Rubén Prol, e Beatriz Varela como secretaria. Na valoración de Selva destacou que se trata dunha obra “brillante, orixinal e de gran riqueza cromática, que narra en imaxes o divertido paseo dun neno por una paraxe de exuberante vexetación. Tamén resaltou o final “sorpresivo” desta historia, na que o protagonista se adentra “nun lugar onde a memoria fará voar a súa imaxinación”. redacción