Premio de investigación

CGAC. O investigador pontevedrés Matías G. Rodríguez-Mouriño resultou gañador do IV Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea polo orixinal O menor: procesos a-significantes na arte contemporánea. O xurado do galardón, impulsado pola Consellería de Cultura, a través do CGAC, elixiu este traballo por unanimidade. Trátase dun excurso filosófico a través dos procesos a-significantes na contemporaneidade, con exemplos tomados das artes plásticas, da música, da literatura e das artes visuais. O autor preocúpase por aquilo que, alén dos significados, emerxe baixo as obras de arte e as converte en inmarcescibles. rEDACCIÓN