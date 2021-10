Premio no Congreso ao plan e-cardioloxía de Compostela

A e-consulta en cardioloxía “reduce a espera para consulta co cardiólogo a menos de 3 días, mellora a accesibilidade (o que beneficia especialmente aos pacientes de idade máis avanzada e aos que viven nas zonas máis afastadas do Hospital) minimiza a necesidade de atención nos servizos de urxencias, as hospitalizacións e a mortalidade”, tal e como indicou o xefe do Servizo de Cardioloxía da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, José Ramón González-Juanatey, quen valorou os excelentes resultados da e-cardioloxía nun acto onte no Congreso dos Deputados. Ademais, Juanatey concluíu que é determinante na “rápida identificación da gravidade do paciente e polo tanto mesmo reduce os custos sanitarios”.

O traballo que veñen desenvolvendo os profesionais da área sanitaria da área sanitaria de Santiago e Barbanza coa implantación da e-consulta foi recoñecido onte cun accésit pola prestioxiosa Fundación Signo no marco dos Premios Profesor Barea, entregados no Congreso dos Deputados. Así, o xefe do Servizo de Cardioloxía, José Ramón González-Juanatey, expuxo os resultados do proxecto seleccionado E-Cardio: impacto económico da introdución da consulta electrónica na vía de derivación de doentes desde atención primaria a un servizo de Cardioloxía dun hospital terciario en Galicia.

A Fundación Signo (https://www.fundacionsigno.com/premios.php), tal e como subliña na súa web, é unha entidade privada sen ánimo de lucro creada en 1999 coa finalidade de fomentar proxectos de xestión sanitaria e promover desde unha óptica multidisciplinaria a cultura da innovación e a eficiencia nos servizos sanitarios. Entre as súas actividades figuran os premios Profesor Barea, creados no ano 2000, e “desde o seu inicio gozan dun gran prestixio profesional dada a calidade dos traballos presentados así como polo el proceso de avaliación e a composición do seu xurado”, explican.

Os premios están destinados a proxectos inéditos ou experiencias novidosas que supoñan unha mellora substancial na xestión e na avaliación en saúde.