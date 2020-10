‘Premio’ tras una multa por comer pistachos: ‘pack’ mensual durante un año

La sorprendente noticia del joven que fue multado hace unos días con 100 euros por comer pistachos en una céntrica calle de Santiago, después de que los agentes locales considerasen que no guardaba la distancia de seguridad con respecto a los amigos con los que estaba, ha llamado la atención de una empresa dedicada a la producción y comercialización de este fruto seco, Pistamed, que ha decidido hacerle un regalo: durante un año le obsequiarán cada mes con un pack de pistachos. “Es una forma de hacerle pasar de la mejor manera el mal trago que le supuso la multa”, indicaron ayer a este periódico desde esta firma con sede en Alicante, que produce pistachos ecológicos. Además, en la cuenta de Instagram Salseo USC, vinculada a estudiantes de la Universidade de Santiago, también han puesto en marcha una campaña de crowfunding para recaudar dinero para el abono de la multa.

Desde Pistamed señalaron que ya han contactado con el joven para informarle, e indicaron que a lo largo de la jornada de ayer ya le harían llegar el primer pedido. Una situación que se repetirá durante un año. Lo llamativo de esta sanción, que se enmarca en el plan de vigilancia que lleva a cabo la Policía Local para garantizar que se cumplan las restricciones para frenar la propagación del covid-19, es que además de publicarse en EL CORREO, también tuvo eco en otros medios nacionales.

Teniendo en cuenta que a diario agentes de la Policía Local tramitan sanciones por no usar mascarilla en espacio público, solo en la jornada del miércoles fueron sancionadas en distintos puntos de la capital gallega siete personas, nadie podía imaginarse que tuviese mayor recorrido que el pago de la multa, y muchos menos que tuviese premio.

En este sentido, en la empresa Pistamed destacan que son muchos los beneficios que se le atribuyen a comer pistachos todos los días. Desde la reducción de los niveles de colesterol hasta propiedades antioxidantes y antiflamatorias.

Cantidad recomendada. Además, nutricionistas y dietistas recomiendan su consumo a diario, pero ¿qué cantidad de pistachos debemos comer cómo máximo?, ¿qué aporte calórico tiene una ración de pistachos? o ¿cuál es la ración recomendada de pistachos al día? Y es que aunque los pistachos ofrecen grandes beneficios nutricionales para la salud no debemos olvidar que tienen un importante aporte calórico: 613 calorías (kcal) por cada 100 gramos de pistachos. “Es necesario ser consciente que tanto los frutos secos en general, como los pistachos en particular, aportan un gran contenido calórico, por lo que es importante conocer las raciones recomendadas y no excederse en su consumo”, apuntan desde esta empresa alicantina.

“Las cantidades recomendadas son siempre limitadas y hay que consumirlas con cierta moderación. La ración aconsejada de pistachos al día no debería superar los 30-40 gramos, lo que equivale a unos 40-50 pistachos de tamaño medio con cáscara”, indican.

Siguiendo esta recomendación, si consumimos un máximo de 35 gramos de pistachos sin sal, con cáscara, estaríamos ingiriendo menos de 100 calorías por cada 35 gramos y por cada ración estaríamos consiguiendo la cantidad suficiente de proteínas, fibras y grasas saludables recomendadas.

Propiedades. El pistacho comparte con el resto de frutos secos las principales propiedades comunes, son alimentos muy nutritivos y una gran fuente de minerales. Una única ración de pistachos aporta magnesio, fósforo, potasio, calcio, y hierro. En el caso de las propiedades de los pistachos, en concreto, es uno de los frutos secos que contiene mayor cantidad de fibra, lo que aumenta el metabolismo y mejora las funciones digestivas del organismo. Poseen un alto contenido en grasas insaturadas, que contribuyen a reducir los niveles de colesterol LDL.

También se diferencian de otros frutos secos por su alto aporte de luteína, que ayuda a prevenir la acumulación de grasa en las paredes de las arterias del corazón y en los vasos sanguíneos.

Otro de las ventajas que siempre destaca cuando hablamos de pistachos es el hecho de que son frutos secos con cáscara, “lo que los convierten en un alimento mucho más saciante al tardar más en consumirlos ya es necesario pelarlos previamente”, señalan.