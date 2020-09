Preocupa en los centros la “pouca precisión” de Raxoi en el protocolo de comedor

Directores de 13 centros de educación infantil y primaria de Santiago participaron ayer en una reunión con el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; la concejala de Políticas Sociais, Mila Castro; y la técnica del Departamento de Educación, Beatriz Varela. Un encuentro que se centró en la organización de los comedores escolares de cara a afrontar este nuevo curso escolar en condiciones de seguridad en el contexto de la pandemia del coronavirus.

El alcalde, que calificó la reunión de “productiva y, desde luego, muy participativa”, señaló que los responsables de los colegios trasladaron al gobierno municipal los problemas de cada centro a la hora de cumplir con las medidas para la prevención del covid.

“La reunión sirvió para sacar una serie de conclusiones que se inscribirán en una instrucción que se dictará entre mañana y pasado (por hoy y mañana)”, avanzó Sánchez Bugallo, que recalcó que se trabaja con el objetivo de que los comedores escolares puedan empezar a funcionar el propio día 10. Añadió el regidor que para esto “es muy importante poner en práctica todas las medidas de seguridad requeridas por la Consellería y también que podamos conocer el dato exacto de los niños y niñas que se van a acoger, al menos inicialmente, a los comedores”.

Con esto, anunció que se pondrá en marcha un servicio pensado para aquellos padres que prefieran no llevar sus hijos al propio comedor del colegio o por si el centro no dispone de plazas suficientes. En estos casos se les facilitará el menú para llevar.

Sánchez Bugallo quiso hacer especial hincapié en el importante esfuerzo que realizan los directores de los centros educativos de Santiago: “Quiero expresarles mi agradecimiento por su participación y por el trabajo que desarrollaron planificando el curso escolar. Creo que es excelente y que refleja un gran nivel de dedicación”, declaró en el encuentro, al que asistieron los máximos responsables de los CEIP Apóstolo Santiago, A. Casas Novoa, Quiroga Palacios, As Fontiñas, López Ferreiro, Roxos, Vite, Lamas de Abade, M. Rodríguez Xixirei, Monte dos Postes, Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas y Pío XII.

Precisamente, el director de este último colegio público, Xosé Manuel Casaleiro, quiso manifestar ayer su sorpresa y poca satisfacción por la reunión que los responsables de los centros mantuvieron con los representantes de Raxoi: “O certo é que non recibimos unha resposta concreta por parte do Concello sobre como se vai a fraguar o servizo de limpeza, de comedor e madrugadores a partir do primeiro día de curso. Foi máis ben una reunión informativa, e polo que falei con algúns compañeiros, penso que ninguén saiu de alí cunha idea clara de como se vai resolver o comedor nestas circunstancias”, indicó, antes de manifestar su preocupación porque “da a impresión de que non hai unha liña trazada sobre os servizos que presta o Concello nos centros”.

A este respecto, señaló que en su caso no afecta el protocolo municipal en lo que se refiere a las comidas, puesto que el servicio está gestionado por la ANPA, que ya tiene un protocolo establecido con dos turnos y con todas las medidas de seguridad necesarias en las instalaciones; “pero é preocupante que os centros que si dependen do Concello para este servizo non teñan a estas alturas unhas instruccións ben definidas sobre como actuar e ofrecer estes servizos aos seus usuarios”.