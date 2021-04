Preocupación polos prazos para que os veciños tramiten as axudas destinadas á mellora paisaxística

Santiago. A concelleira do Grupo Municipal Popular Ana Sabel preguntará no vindeiro Pleno ordinario deste mes ao goberno local cales son as medidas que ten previsto adoptar para, sen prexudicar a tramitación doutras licenzas, axilizar as autorizacións necesarias para as obras acollidas ás axudas de mellora paisaxística da Xunta, a fin de facilitar o cumprimento dos prazos establecidos para a xustificación da subvención por parte das persoas interesadas. A concelleira popular subliña que a mellora ambiental e paisaxística debería ser unha prioridade para as administracións públicas, e as medidas que se adopten nesa dirección “precisan dunha actuación conxunta e coordinada que redunde nunha maior eficacia”.

Ana Sabel explica que para acceder a estas axudas, as persoas interesadas deberán seguir unha tramitación ante a Administración autonómica consistente nunha breve memoria explicativa do proxecto, unhas fotografías, as correspondentes facturas e a xustificación do pagamento, polo que tendo en conta que a maioría destas actuacións poden requirir algún tipo de autorización por parte do Concello para a súa execución, o prazo para xustificar as accións, e o interese delas para incrementar a calidade ambiental do territorio municipal, faise necesario a colaboración por parte do Concello co fin de facilitar os trámites.

O pasado 13 de abril, a Xunta anunciou, mediante a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a apertura da primeira convocatoria de axudas destinada a particulares para realizar obras de mellora paisaxística, que se manterá ata o vindeiro 31 de maio. As actuacións, que poden acadar os 3.000 € de axuda, abranguen cambios de tellado, revestimento e pintado de fachadas ou adecuación de muros. Son medidas encamiñadas a mellorar a integración na contorna e que supoñen un valor engadido para as propiedades e inmuebles. ecg